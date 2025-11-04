Раненый боец 33 дня ждал эвакуации: кадры уникальной спасательной операции с помощью НРК

33 дня с тяжелым ранением и наложенным турникетом провел на позиции раненый украинский защитник, пока его с седьмой попытки удалось эвакуировать с поля боя в безопасное место с помощью наземного роботизированного комплекса.

После шести неудачных попыток и стольких же утраченных НРК, из которых четыре были со смежных подразделений, воина смогли вывезти, несмотря на мины и дроны на пути, рассказали в Первом отдельном медицинском батальоне, показав уникальные кадры спасения.

"Общая протяженность маршрута: 64 км (из них 37 км – с поврежденным колесом). Продолжительность миссии: 5 часов 58 минут. Средняя скорость НРК во время миссии: 13 км/ч. Максимальная скорость НРК на миссии: 29 км/ч", – говорится в публикации.

Во время езды за раненым НРК наехал на противопехотную мину, однако продолжил движение, несмотря на поврежденное колесо. Когда началась эвакуация раненого, вражеский беспилотник сбросил с дрона боеприпас, однако боец не пострадал благодаря бронированной капсуле.

Воина успешно вывезли из опасной зоны и оказали необходимую медицинскую помощь.

"Пока он продолжает лечение на следующем этапе — его жизни ничего не угрожает. Если боец ​​не сдался, мы не имели права сдаться", – заявили медики.

