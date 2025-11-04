Поранений боєць 33 дні чекав на евакуацію: кадри унікальної рятувальної операції за допомогою НРК

33 дні з важким пораненням і накладеним турнікетом провів на позиції поранений український захисник, доки його із сьомої спроби вдалося евакуювати з поля бою в безпечне місце за допомогою наземного роботизованого комплексу.

Після шести невдалих спроб і стількох же втрачених НРК, з яких чотири були із суміжних підрозділів, воїна змогли вивезти, незважаючи на міни і дрони на шляху, розповіли в Першому окремому медичному батальйоні, показавши унікальні кадри порятунку.

"Загальна протяжність маршруту: 64 км (з них 37 км — з пошкодженим колесом). Тривалість місії: 5 годин 58 хвилин. Середня швидкість НРК під час місії: 13 км/год. Максимальна швидкість НРК на місії: 29 км/год", — ідеться в публікації.

Під час їзди за пораненим НРК наїхав на протипіхотну міну, однак продовжив рух, незважаючи на пошкоджене колесо. Коли почалася евакуація пораненого, ворожий безпілотник скинув із дрона боєприпас, однак боєць не постраждав завдяки броньованій капсулі.

Відео дня

Воїна успішно вивезли з небезпечної зони та надали необхідну медичну допомогу.

"Поки він продовжує лікування на наступному етапі — його життю нічого не загрожує. Якщо боєць не здався, ми не мали права здатися", — заявили медики.

Нагадаємо, кіт, який провів на передовій кілька місяців, евакуювався в тил на українському НРК.

Раніше повідомлялося, що розробник показав, як українські НРК воювали з дронами РФ.