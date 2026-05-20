В Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию населения из двух округов

На Днепропетровщине объявили обязательную эвакуацию из ряда населенных пунктов. Эвакуация в Чаплино и нескольких селах Синельниковского района продлится 30 дней.

Обязательную эвакуацию населения объявили из отдельных населенных пунктов Синельниковского района из-за осложнения ситуации с безопасностью и регулярных обстрелов, сообщают в Дубовиковской территориальной громаде.

Соответствующее решение оформлено распоряжением начальника Днепропетровской областной военной администрации от 18 мая 2026 года №893/0/527-26 "О проведении обязательной общей эвакуации всех категорий населения отдельных населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области".

Опубликована инструкция к эвакуации Фото: Соцсети

Эвакуация касается таких населенных пунктов:

поселок Чаплино;

село Хуторо-Чаплино;

село Петриково;

село Ровно;

село Журавлинка.

Відео дня

По информации общины, эвакуационные мероприятия продлятся в течение 30 дней. Жителей призывают не медлить с выездом в более безопасные регионы.

Эвакуация осуществляется организованно и бесплатно.

Жителям во время эвакуации рекомендуют взять документы, банковские карты и наличные, лекарства, необходимую одежду и вещи первой необходимости, зарядные устройства, а также запас воды и еды.

Напомним, недавно представители Третьего армейского корпуса ВСУ осуществили эвакуацию 77-летней женщины вблизи Лимана из "серой зоны". Однако в отличие от привычных мероприятий, для этой задачи был использован наземный робот.

А экс-глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, куда эвакуировали часть правительства в первые дни полномасштабного вторжения.