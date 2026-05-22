Військові — у групі підвищеного ризику: у НСЗУ пояснили, як в Україні передається хантавірус

У Національній службі здоров'я пояснили, що з початку 2026 року в Україні зафіксували близько 48 випадків захворювань, що пов’язані із хантавірусними інфекціями. Однак лікарі запевняють, що в нашій країні цей вірус не передається від людини до людини під час звичайного контакту.

Як повідомили в Telegram Національної служби здоров’я України, що хантавірусні інфекції — це рідкісні природно-осередкові захворювання, які "живуть" у дикій природі, насамперед їх пересять гризуни. І, зазвичай, людина заражається випадково — тоді, коли вдихає пил у старих приміщеннях або місцях, де могли бути миші чи щурі, або ж торкається поверхонь, забруднених їхніми виділеннями.

Загалом, медична статистика свідчить, що у 2025 році зафіксовано 265 звернень із підозрами або діагнозами, пов’язаними з такими інфекціями. Уже за перші місяці 2026 року — ще 48 випадків.

Найчастіше мова йде про геморагічну гарячку з ураженням нирок — це один із варіантів перебігу хантавірусної інфекції, який періодично зустрічається в Україні як природно-осередкове захворювання.

Чи передається хантавірус між людьми

У НСЗУ окремо наголошують, що українські варіанти вірусу не передаються між людьми, тобто зараження не відбувається через звичайне спілкування чи перебування поруч із хворим. Та все ж найбільше ризиків виникає в теплу пору року, а також у місцях, де люди змушені контактувати з пилом і старими приміщеннями — це підвали, склади, покинуті будівлі, тимчасові укриття, а також польові умови чи роботи на землі. За даними лікарів, у групі ризику — військові, будівельники, працівники складів та інші, хто працює в подібному середовищі.

Також зазначається, що заразитися можна під час звичайного прибирання, якщо воно проводиться "сухим" способом у зараженому приміщенні, через контакт із гризунами або слідами їхньої життєдіяльності, а також через продукти чи воду, куди потрапили забруднення.

В цілому, хвороба часто починається як звичайна застуда — температура, слабкість, ломота в тілі — тому її легко не помітити на старті. Але інколи стан може швидко ускладнюватися, особливо з боку нирок.

Які симптоми хантавірусу

Серед тривожних сигналів медики виділяють гарячку, сильну втому, біль у м’язах або попереку, нудоту та проблеми з сечовипусканням. Якщо такі симптоми з’являються після перебування в потенційно ризикових умовах, лікарі радять не відкладати візит до сімейного лікаря й обов’язково розповісти про можливий контакт із гризунами.

"Це дозволяє правильно оцінити клінічне лікування та відновити подальшу тактику. Лікування є переважно симптоматичним і підтримувальним, а його ефективність значною мірою залежить від раннього звернення за медичною допомогою", — зазначають в публікації.

Щодо профілактики, медики радять максимально уникати ситуацій, де можливий контакт із гризунами. У приміщеннях, які можуть бути заражені, краще не прибирати сухим способом, а використовувати вологе очищення та захисні засоби. Окрім цього, продукти варто зберігати тільки в герметичній упаковці, а місця, де були гризуни, обов’язково дезінфікувати. У польових умовах особливо важливо дотримуватися базової гігієни.

Нагадаємо, що найбільше випадків хантавірусу в Україні зафіксували у Сумській області. Водночас хвороба також поширюється у Чернігівській, Кіровоградській та Вінницькій областях.

Крім того, глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснював, що Україна є природним осередком циркуляції хантавірусу, і ті варіанти, що є у нас, відрізняються від виявленого на круїзному лайнері MV Hondius.