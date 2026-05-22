Военные — в группе повышенного риска: в НСЗУ объяснили, как в Украине передается хантавирус

В Национальной службе здоровья объяснили, что с начала 2026 года в Украине зафиксировали около 48 случаев заболеваний, связанных с хантавирусными инфекциями. Однако врачи уверяют, что в нашей стране этот вирус не передается от человека к человеку во время обычного контакта.

Как сообщили в Telegram Национальной службы здоровья Украины, хантавирусные инфекции — это редкие природно-очаговые заболевания, которые "живут" в дикой природе, прежде всего их переносят грызуны. И, как правило, человек заражается случайно — тогда, когда вдыхает пыль в старых помещениях или местах, где могли быть мыши или крысы, или же касается поверхностей, загрязненных их выделениями.

В общем, медицинская статистика свидетельствует, что в 2025 году зафиксировано 265 обращений с подозрениями или диагнозами, связанными с такими инфекциями. Уже за первые месяцы 2026 года — еще 48 случаев.

Чаще всего речь идет о геморрагической лихорадке с поражением почек — это один из вариантов течения хантавирусной инфекции, который периодически встречается в Украине как природно-очаговое заболевание.

Передается ли хантавирус между людьми

В НСЗУ отдельно отмечают, что украинские варианты вируса не передаются между людьми, то есть заражение не происходит через обычное общение или пребывание рядом с больным. И все же больше всего рисков возникает в теплое время года, а также в местах, где люди вынуждены контактировать с пылью и старыми помещениями — это подвалы, склады, заброшенные здания, временные укрытия, а также полевые условия или работы на земле. По данным врачей, в группе риска — военные, строители, работники складов и другие, кто работает в подобной среде.

Также отмечается, что заразиться можно во время обычной уборки, если она проводится "сухим" способом в зараженном помещении, через контакт с грызунами или следами их жизнедеятельности, а также через продукты или воду, куда попали загрязнения.

В целом, болезнь часто начинается как обычная простуда — температура, слабость, ломота в теле — поэтому ее легко не заметить на старте. Но иногда состояние может быстро осложняться, особенно со стороны почек.

Какие симптомы хантавируса

Среди тревожных сигналов медики выделяют лихорадку, сильную усталость, боль в мышцах или пояснице, тошноту и проблемы с мочеиспусканием. Если такие симптомы появляются после пребывания в потенциально рисковых условиях, врачи советуют не откладывать визит к семейному врачу и обязательно рассказать о возможном контакте с грызунами.

"Это позволяет правильно оценить клиническое лечение и восстановить дальнейшую тактику. Лечение является преимущественно симптоматическим и поддерживающим, а его эффективность в значительной степени зависит от раннего обращения за медицинской помощью", — отмечается в публикации.

Что касается профилактики, медики советуют максимально избегать ситуаций, где возможен контакт с грызунами. В помещениях, которые могут быть заражены, лучше не убирать сухим способом, а использовать влажную очистку и защитные средства. Кроме этого, продукты следует хранить только в герметичной упаковке, а места, где были грызуны, обязательно дезинфицировать. В полевых условиях особенно важно соблюдать базовую гигиену.

Напомним, что больше всего случаев хантавируса в Украине зафиксировали в Сумской области. В то же время болезнь также распространяется в Черниговской, Кировоградской и Винницкой областях.

Кроме того, глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко объяснял, что Украина является естественным очагом циркуляции хантавируса, и те варианты, что есть у нас, отличаются от обнаруженного на круизном лайнере MV Hondius.