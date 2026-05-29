"Треба буде боротися за своїх людей": Сибіга назвав кількість українців, які виїхали за кордон

Повернення українців, які вимушено виїхали за кордон, рятуючись від війни, — головна стратегічна мета держави.

Нині за кордоном перебувають не шість, як вважалося раніше, а вісім мільйонів громадян України. Такі цифри під час виступу на годині запитань у парламенті озвучив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Для нас це дійсно стає безпековим викликом. Ми прямо говоримо, що буде вжито необхідних заходів, розроблено необхідні кроки, щоб стимулювати і створити належні умови для повернення українців додому", — запевнив міністр, додавши, що ці питання обговорюються з партнерами.

Сибіга констатує той факт, що не всі країни зацікавлені в поверненні українців, враховуючи внесок наших громадян у розвиток їхньої економіки, рівень кваліфікації, адаптивність у цих країнах.

"Тобто, фактично, нам треба буде ще й боротися за своїх людей, щоб вони повернулися", — резюмував глава МЗС.

Під час цього ж виступу Сибіга повідомив, що тепер громадяни України швидше зможуть оформити паспорт за кордоном, і термін його виготовлення та доставки скоротиться.

Тим часом у Німеччині вже готуються до того, що з весни 2027 року сотні тисяч українців почнуть масово подавати заяви на отримання громадянства. Саме в цей період закінчується п'ятирічний термін проживання, необхідний для натуралізації.

