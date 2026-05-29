"Надо будет бороться за своих людей": Сибига назвал количество выехавших за границу украинцев

Возвращение украинцев, которые вынуждено выехали за границу, спасаясь от войны, — главная стратегическая цель государства.

Сейчас за рубежом пребывают не шесть, как считалось раньше, а восемь миллионов граждан Украины. Такие цифры во время выступления на часе вопросов в парламенте озвучил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Для нас это действительно становится вызовом безопасности. Мы прямо говорим, что будут предприняты необходимые меры, разработаны необходимые шаги, чтобы стимулировать и создать надлежащие условия для возвращения украинцев домой", — заверил министр, добавив, что эти вопросы обсуждаются с партнерами.

Сибига констатирует тот факт, что не все страны заинтересованы в возвращении украинцев, учитывая взнос наших граждан в развитие их экономики, уровень квалификации, адаптивность в этих странах.

"То есть, фактически, нам надо будет еще и бороться за своих людей, чтобы они вернулись", — резюмировал глава МИД.

Во время этого же выступления Сибига сообщил, что теперь граждане Украины быстрее смогут оформить паспорт за границей, и срок его изготовления и доставки сократиться.

Тем временем в Германии уже готовятся к тому, что с весны 2027 года сотни тысяч украинцев начнут массово подавать заявления на получение гражданства. Именно в этот период истекает пятилетний срок проживания, необходимый для натурализации.

Напомним, после войны в ЕС останутся от 1,3 млн до 2,9 млн украинских беженцев. Причина — не только в войне, но и в других факторах.

Также сообщалось, что в Германии ужесточили правила получения социальной помощи. Беженцы из Украины могут потерять выплаты из-за отказа от работы.