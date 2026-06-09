Критична ситуація в Чорному морі: на узбережжі Одещини знайшли десятки загиблих дельфінів

Впродовж кількох днів на узбережжі Національного природного парку "Тузлівські лимани" знаходять мертвих дельфінів. Експерти кажуть, що кількість жертв війни із Росією за кілька днів стала безпрецедентною.

6 червня науковий співробітник нацпарку Іван Русєв повідомив, що на 25 км пляжу знайшли 22 загиблих дельфінів. Під час обстеження ще 13 кілометрів пляжної зони знайдено тіла ще 15 китоподібних.

Русєв наголошує, що причиною трагедії є виключно російська агресія.

"Через повномасштабне та варварське вторгнення Росії в Україну, екосистема Чорного моря опинилася на межі колапсу. Постійне, смертоносне військове навантаження — вибухи мін, бомбардування, пуски ракет та використання потужних сонарів військових кораблів — планомірно знищує унікальне біорізноманіття", - зазначив вчений.

Північно-Західна частина моря, де розташовані "Тузлівські лимани", опинилася в епіцентрі війни. Постійний акустичний та фізичний вплив підриває імунітет дельфінів та генетичний потенціал до відродження, позбавляючи їх можливості орієнтуватися та виживати.

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Окрім цього до Чорного моря потрапляє багато забруднювачів внаслідок обстрілів прибережної портової та іншої інфраструктури. Під час війни у море потрапляють важкі метали, нафтопродукти, соняшникова олія, вибухові речовини, хімічні сполуки, фрагменти різних боєприпасів, дронів, розбомблені кораблі, літаки, ракети. Переважно всі бойові пристрої містять пальне, мастила, важкі метали, полімери тощо.

Слід також розуміти, що значна частина вбитих тварин тоне у пучині моря.​І ця трагедія не локальна. У цей же період кінця травня-початок червня, загибель дельфінів і винос їхніх тіл зафіксовано на румунському та болгарському узбережжях Чорного моря. Крім того, в Одеській затоці знову виявлено живих, але важко контужених тварин. Такі катастрофічні масштаби є прямим посиланням до 2022 року, коли розпочалася наймасштабніша хвиля мору морських ссавців.

​Головна, страшна і єдина першопричина цього жаху — війна.​Через повномасштабну та варварську війну, яку РФ розв'язала проти України та проти всього нашого довкілля, екосистема Чорного моря опинилася на межі колапсу. Постійне, смертоносне військове навантаження — вибухи, пуски ракет, використання потужних сонарів військових кораблів — знищує біорізноманіття.

Русєв попереджає, що якщо цивілізований світ не зупинить агресора, Чорне море ризикує назавжди втратити свій головний символ.

"Ми фіксуємо та документуємо кожен такий факт. Це не просто наслідки бойових дій — це цілеспрямований злочин проти Природи та справжній екоцид", - зазначив вчений.

Фахівці нацпарку продовжують фіксувати кожен випадок для майбутніх міжнародних судів. У цій роботі їм активно допомагають прикордонники — зокрема начальник Приморського відділення 26-го загону Ілля Чудо, чиє сприяння дозволяє оперативно збирати докази злочинів проти природи.

Нагадаємо, минулого року речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що ворог знищив Кінбурнську косу у Миколаївській області та заповідник "Асканія-Нова" у Херсонській області.

Також ми розповідали, як змінилась екосистема після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС.