Критическая ситуация в Черном море: на побережье Одесской области нашли десятки погибших дельфинов

В течение нескольких дней на побережье Национального природного парка "Тузловские лиманы" находят мертвых дельфинов. Эксперты говорят, что количество жертв войны с Россией за несколько дней стало беспрецедентным.

6 июня научный сотрудник нацпарка Иван Русев сообщил, что на 25 км пляжа нашли 22 погибших дельфинов. При обследовании еще 13 километров пляжной зоны найдены тела еще 15 китообразных.

Русев отмечает, что причиной трагедии является исключительно российская агрессия.

"Из-за полномасштабного и варварского вторжения России в Украину, экосистема Черного моря оказалась на грани коллапса. Постоянная, смертоносная военная нагрузка — взрывы мин, бомбардировки, пуски ракет и использование мощных сонаров военных кораблей — планомерно уничтожает уникальное биоразнообразие", — отметил ученый.

Северо-Западная часть моря, где расположены "Тузловские лиманы", оказалась в эпицентре войны. Постоянное акустическое и физическое воздействие подрывает иммунитет дельфинов и генетический потенциал к возрождению, лишая их возможности ориентироваться и выживать.

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Кроме этого в Черное море попадает много загрязнителей в результате обстрелов прибрежной портовой и другой инфраструктуры. Во время войны в море попадают тяжелые металлы, нефтепродукты, подсолнечное масло, взрывчатые вещества, химические соединения, фрагменты различных боеприпасов, дронов, разбомбленные корабли, самолеты, ракеты. Преимущественно все боевые устройства содержат горючее, масла, тяжелые металлы, полимеры и тому подобное.

Следует также понимать, что значительная часть убитых животных тонет в пучине моря, и эта трагедия не локальная. В этот же период конца мая-начало июня, гибель дельфинов и вынос их тел зафиксировано на румынском и болгарском побережьях Черного моря. Кроме того, в Одесском заливе снова обнаружены живые, но тяжело контуженные животные. Такие катастрофические масштабы являются прямой ссылкой к 2022 году, когда началась самая масштабная волна мора морских млекопитающих.

Главная, страшная и единственная первопричина этого ужаса — война. Из-за полномасштабной и варварской войны, которую РФ развязала против Украины и против всей нашей окружающей среды, экосистема Черного моря оказалась на грани коллапса. Постоянная, смертоносная военная нагрузка — взрывы, пуски ракет, использование мощных сонаров военных кораблей — уничтожает биоразнообразие.

Русев предупреждает, что если цивилизованный мир не остановит агрессора, Черное море рискует навсегда потерять свой главный символ.

"Мы фиксируем и документируем каждый такой факт. Это не просто последствия боевых действий — это целенаправленное преступление против Природы и настоящий экоцид", — отметил ученый.

Специалисты нацпарка продолжают фиксировать каждый случай для будущих международных судов. В этой работе им активно помогают пограничники — в частности начальник Приморского отделения 26-го отряда Илья Чудо, чье содействие позволяет оперативно собирать доказательства преступлений против природы.

Напомним, в прошлом году представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что враг уничтожил Кинбурнскую косу в Николаевской области и заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области.

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