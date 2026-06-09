Дітей без щеплень можуть не допустити до відвідування шкіл та дитсадків: що відомо

В Україні зареєстрували законопроєкт №15286, який передбачає оновлення правил захисту населення від інфекційних хвороб. Серед змін — недопуск до закладів освіти та дитячих закладів відпочинку дітей, які не отримали обов’язкові щеплення за календарем вакцинації.

Про це повідомило видання “Судово-юридична газета”.

Законопроєкт має замінити чинний Закон “Про захист населення від інфекційних хвороб” 2000 року та привести законодавство у відповідність до нової системи громадського здоров’я, запровадженої законом 2022 року.

Документ закріплює за Міністерством охорони здоров’я повноваження визначати перелік інфекційних хвороб, яким можна запобігти вакцинацією, затверджувати календар профілактичних щеплень та встановлювати перелік обов’язкових вакцинацій для різних категорій населення. Також усі дані про проведені щеплення та відмови від них пропонують обов’язково вносити до електронної системи охорони здоров’я.

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Законопроєкт передбачає безоплатне проведення обов’язкових щеплень за віком, вакцинації осіб із порушеним календарем щеплень, профілактики сказу та вакцинації за епідемічними показаннями. Фінансувати ці заходи пропонують за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, дозволених законом.

Окремий розділ документа стосується закладів освіти та дитячих закладів оздоровлення і відпочинку. Для зарахування дитини буде потрібна медична довідка або витяг із медичної картки, видані закладом охорони здоров’я після медичного огляду. Документ має підтверджувати відсутність протипоказань до перебування в закладі та проведення щеплень відповідно до календаря вакцинації, якщо немає медичних обмежень.

Згідно із законопроєктом, діти, які не отримали профілактичних щеплень за календарем, не зможуть відвідувати заклади освіти та дитячі заклади оздоровлення і відпочинку. Виняток передбачений лише для дітей із тимчасовими або постійними медичними протипоказаннями. У такому разі рішення про допуск може ухвалити лікарсько-консультативна комісія за умови сприятливої епідемічної ситуації.

Нещеплені діти і право на освіту

Водночас вимога щодо обов’язкових щеплень для відвідування закладів освіти діє в Україні вже зараз. Стаття 15 закону “Про захист населення від інфекційних хвороб” передбачає, що дітям, які не отримали профілактичні щеплення згідно з календарем, відвідування дитячих закладів не дозволяється. Виняток можливий лише для дітей із медичними протипоказаннями за рішенням лікарсько-консультативної комісії.

Попри це, нещеплені діти продовжували і продовжують здобувати освіту. У 2019 році Верховний Суд дійшов висновку, що інтерес суспільства у захисті здоров’я та безпеки дітей має перевагу над індивідуальним бажанням батьків відмовитися від вакцинації, а недопуск невакцинованих дітей до закладів освіти є законним.

У 2021 році Верховний Суд також підтвердив законність відсторонення від очного навчання дитини, яка не мала обов’язкових щеплень за віком. Суд наголосив, що право на освіту не порушується, оскільки дитина може навчатися за альтернативними формами — дистанційною, сімейною або індивідуальною. Саме тому на практиці нещеплені діти не були повністю позбавлені доступу до освіти, хоча їхня присутність у дитячих колективах могла обмежуватися.

Нагадаємо, що наприкінці 2025 року МОЗ затвердило оновлений Календар профілактичних щеплень, який набув чинності з 1 січня 2026 року. До переліку обов’язкових вакцинацій додали безоплатне щеплення проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) для дівчат віком 12–13 років.

Також змінили схеми вакцинації проти вірусного гепатиту B, кору, епідемічного паротиту та краснухи, а щеплення БЦЖ проти туберкульозу почали проводити через 24 години після народження дитини замість 3–5 доби життя. Крім того, Україна повністю перейшла на використання інактивованої поліомієлітної вакцини (ІПВ).

У серпні 2025 року головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін нагадував, що керівники шкіл можуть тимчасово не допускати до занять дітей без необхідних щеплень у разі загрози поширення інфекційних хвороб.

У МОЗ тоді зазначали, що спалах інфекційних захворювань можливий, коли частка невакцинованих дітей у колективі перевищує 5%. За оцінкою відомства, лише 2–3% дітей мають медичні протипоказання до проведення щеплень.