Детей без прививок могут не допустить к посещению школ и детсадов: что известно

В Украине зарегистрировали законопроект №15286, который предусматривает обновление правил защиты населения от инфекционных болезней. Среди изменений — недопуск в учебные заведения и детские учреждения отдыха детей, которые не получили обязательные прививки по календарю вакцинации.

Об этом сообщило издание "Судебно-юридическая газета".

Законопроект должен заменить действующий Закон "О защите населения от инфекционных болезней" 2000 года и привести законодательство в соответствие с новой системой общественного здоровья, введенной законом 2022 года.

Документ закрепляет за Министерством здравоохранения полномочия определять перечень инфекционных болезней, которые можно предотвратить вакцинацией, утверждать календарь профилактических прививок и устанавливать перечень обязательных вакцинаций для различных категорий населения. Также все данные о проведенных прививках и отказах от них предлагают обязательно вносить в электронную систему здравоохранения.

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Законопроект предусматривает бесплатное проведение обязательных прививок по возрасту, вакцинации лиц с нарушенным календарем прививок, профилактики бешенства и вакцинации по эпидемическим показаниям. Финансировать эти меры предлагается за счет государственного и местных бюджетов, а также других источников, разрешенных законом.

Отдельный раздел документа касается учебных заведений и детских учреждений оздоровления и отдыха. Для зачисления ребенка потребуется медицинская справка или выписка из медицинской карты, выданные учреждением здравоохранения после медицинского осмотра. Документ должен подтверждать отсутствие противопоказаний к пребыванию в учреждении и проведение прививок в соответствии с календарем вакцинации, если нет медицинских ограничений.

Согласно законопроекту, дети, которые не получили профилактических прививок по календарю, не смогут посещать учебные заведения и детские учреждения оздоровления и отдыха. Исключение предусмотрено только для детей с временными или постоянными медицинскими противопоказаниями. В таком случае решение о допуске может принять врачебно-консультативная комиссия при условии благоприятной эпидемической ситуации.

Непривитые дети и право на образование

В то же время требование об обязательных прививках для посещения учебных заведений действует в Украине уже сейчас. Статья 15 закона "О защите населения от инфекционных болезней" предусматривает, что детям, которые не получили профилактические прививки согласно календарю, посещение детских учреждений не разрешается. Исключение возможно только для детей с медицинскими противопоказаниями по решению врачебно-консультативной комиссии.

Несмотря на это, непривитые дети продолжали и продолжают получать образование. В 2019 году Верховный Суд пришел к выводу, что интерес общества в защите здоровья и безопасности детей имеет преимущество над индивидуальным желанием родителей отказаться от вакцинации, а недопуск невакцинированных детей в учебные заведения является законным.

В 2021 году Верховный Суд также подтвердил законность отстранения от очного обучения ребенка, который не имел обязательных прививок по возрасту. Суд отметил, что право на образование не нарушается, поскольку ребенок может учиться по альтернативным формам — дистанционной, семейной или индивидуальной. Именно поэтому на практике непривитые дети не были полностью лишены доступа к образованию, хотя их присутствие в детских коллективах могло ограничиваться.

Напомним, что в конце 2025 года Минздрав утвердил обновленный Календарь профилактических прививок, который вступил в силу с 1 января 2026 года. В перечень обязательных вакцинаций добавили бесплатную прививку против вируса папилломы человека (ВПЧ) для девушек в возрасте 12-13 лет.

Также изменили схемы вакцинации против вирусного гепатита B, кори, эпидемического паротита и краснухи, а прививки БЦЖ против туберкулеза начали проводить через 24 часа после рождения ребенка вместо 3-5 суток жизни. Кроме того, Украина полностью перешла на использование инактивированной полиомиелитной вакцины (ИПВ).

В августе 2025 года главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин напоминал, что руководители школ могут временно не допускать к занятиям детей без необходимых прививок в случае угрозы распространения инфекционных болезней.

В Минздраве тогда отмечали, что вспышка инфекционных заболеваний возможна, когда доля невакцинированных детей в коллективе превышает 5%. По оценке ведомства, только 2-3% детей имеют медицинские противопоказания к проведению прививок.