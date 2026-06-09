Погода в Україні різко зміниться: де 10 червня температура злетить до +31

10 червня погода в Україні очікується тепла, без впливу атмосферних фронтів. Уночі опадів не прогнозують, а вдень короткочасні дощі та грози пройдуть лише в частині регіонів.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Синоптики зазначили, що тиск дещо зростатиме, тому вночі по всій країні буде перерва від дощів. Вдень опадів не очікується у північних і більшості центральних областей.

У західних, південних та східних регіонах, а також у частині інших областей через конвекцію можливі короткочасні дощі з грозами. В окремих районах прогнозують град і шквали швидкістю 15–20 м/с.

Прогноз погоди на 10 червня Фото: Український гідрометеорологічний центр

За даними Укргідрометцентру, в Україні переважатиме мінлива хмарність. Через теплу вологу повітряну масу та слабкий вітер уночі й вранці, крім західних областей, місцями утворюватимуться тумани.

Відео дня

Температура повітря вночі становитиме від +13 до +18 градусів. Удень повітря прогріється до +23...+28 градусів, а на Закарпатті — до +31.

Згідно з картою прогнозу, найвищу денну температуру очікують на Закарпатті — до +31°, у більшості областей максимальні показники становитимуть +24...+28°. Вітер буде змінних напрямків, 3–8 м/с.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що з 8 до 15 червня в Україні утримається тепла, а місцями й спекотна погода. Водночас погодні умови залишатимуться нестійкими: періодично проходитимуть дощі, змінюватиметься атмосферний тиск, а через підвищену вологість у деяких районах може бути душно.

Також раніше синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт зазначав, що червень буде теплим, але з великою кількістю опадів. За прогнозом, середня температура повітря протягом місяця становитиме від +19 до +23 градусів.