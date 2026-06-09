Погода в Украине резко изменится: где 10 июня температура взлетит до +31

10 июня погода в Украине ожидается теплая, без влияния атмосферных фронтов. Ночью осадков не прогнозируют, а днем кратковременные дожди и грозы пройдут лишь в части регионов.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Синоптики отметили, что давление будет несколько расти, поэтому ночью по всей стране будет перерыв от дождей. Днем осадков не ожидается в северных и большинстве центральных областей.

В западных, южных и восточных регионах, а также в части других областей из-за конвекции возможны кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах прогнозируют град и шквалы скоростью 15-20 м/с.

Прогноз погоды на 10 июня Фото: Украинский гидрометеорологический центр

По данным Укргидрометцентра, в Украине будет преобладать переменная облачность. Из-за теплой влажной воздушной массы и слабого ветра ночью и утром, кроме западных областей, местами будут образовываться туманы.

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Температура воздуха ночью составит от +13 до +18 градусов. Днем воздух прогреется до +23...+28 градусов, а на Закарпатье — до +31.

Согласно карте прогноза, самую высокую дневную температуру ожидают на Закарпатье — до +31°, в большинстве областей максимальные показатели составят +24...+28°. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что с 8 по 15 июня в Украине сохранится теплая, а местами и жаркая погода. В то же время погодные условия будут оставаться неустойчивыми: периодически будут проходить дожди, будет меняться атмосферное давление, а из-за повышенной влажности в некоторых районах может быть душно.

Также ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит отмечал, что июнь будет теплым, но с большим количеством осадков. По прогнозу, средняя температура воздуха в течение месяца составит от +19 до +23 градусов.