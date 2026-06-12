"Зелений собака" з Донеччини знайшов нову сім'ю та поїхав до Ірландії, — зоозахисники (відео)

Родина з Ірландії приїхала в Україну, щоб забрати зеленого собаку з кличкою "Хала Грін", якого евакуювали з Дружківки та Краматорська, повідомили зоозахисники. Тварині надали допомогу у ветеринарній клініці Львова, вона прийняла нову сім'ю та незабаром поїде за кордон. На відео з кадрами зустрічі показали пса та нову власницю. Крім того, нарешті стало зрозуміло, який справжній колір шерсті постраждалого "міні-Халка".

Родина, яку підібрали для підопічного "Хала Гріна", — це не випадкові люди, оскільки їх відшукали за рекомендаціями європейських захисників тварин, ідеться у дописі спільноти "12 вартових". Собаку відмили від барвника, підлікували. На відео бачимо, що тварина насправді має світлу рудо-білу шерсть. Також з'ясувалось, що є нова кличка: собака отримав ім'я "Ромашка" і, до всього, виявився дівчинкою.

Собаку доглядали у ветеринарній клініці у Львові: нею опікувалась лікарка Павліна Герасим. На відео бачимо, як Ромашка ластиться до нового господині: тягнеться до колін та просить, щоб її погладили. На шиї — захисний комір, який знімуть, коли тварина повністю одужає. Зоозахисники розповіли, що не збирали гроші на лікування підопічного, а впорались власними силами. Також зауважується, що користувачі соцмереж влаштували їм "безглуздий терор та хайп на заголовках", але вони допомогли тварині й тепер сподіваються, що у неї все буде гаразд.

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"Від евакуації до адопції пройшло не так багато часу. Ми безмежно дякуємо всім, хто переживав за неї. Ми просто зробили свою роботу — влаштували їй кращу долю з усіх можливих", — написали "12 вартових".

Історія зеленого собаки Хала Грін — деталі

Про так званого "зеленого собаку" стало відомо у травні 2026 року. Зоозахисники зі спільноти "12 вартових" вивезли пса з Донецької області, оскільки до населеного пункту наближались бої, і тварині загрожувала небезпека. Собака справді мав шерсть зеленого кольору і тому його назвали "Хала Грін". З'ясувалось, що тварина упала у харчовий барвник і тому стала схожа на героя блокбастерів Халка. Місцеві жителі ще у квітні бачили собаку та помічали, що її навіть водили на повідку. "12 вартових" дотичні до програми стерилізації Центру Здоров'я Тварин міста Краматорськ, і якогось дня волонтерка Лєра з Дружківки привела постраждалу істоту. Зоозахисники уточнили, що вона могла жити у районі Гірник.

Історія зеленого собаки Хала Грін — зооволонтери врятували тварину з Донбасу Фото: Соцмережi

Зазначимо, Фокус писав про інші історії порятунку тварин з зони бойових дій. Наприклад, у квітні 2026 року українські військові вивезли з фронту собаку та кота. Спецоперацію провела 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого: тварин евакуювали з передової за допомогою дрона, який пролетів 14 км з живим вантажем.

Нагадуємо, весною медіа писали про удар ЗС РФ по ветеринарній клініці під Києвом: як слалась доля двох десятків тварин.