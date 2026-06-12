"Зеленый пес" из Донецкой области обрел новую семью и отправился в Ирландию, — зоозащитники (видео)

Семья из Ирландии приехала в Украину, чтобы забрать зеленую собаку по кличке "Хала Грин", которую эвакуировали из Дружковки и Краматорска, сообщили зоозащитники. Животному оказали помощь в ветеринарной клинике Львова, оно приняло новую семью и вскоре уедет за границу. На видео с кадрами встречи показали пса и новую хозяйку. Кроме того, наконец стало понятно, каков настоящий цвет шерсти пострадавшего "мини-Халка".

Семья, которую подобрали для подопечного "Хала Грина", — это не случайные люди, поскольку их нашли по рекомендациям европейских защитников животных, говорится в сообщении сообщества "12 стражей". Собаку отмыли от красителя, подлечили. На видео видно, что у животного на самом деле светлая рыже-белая шерсть. Также выяснилось, что у нее новое имя: собака получила имя "Ромашка" и, к тому же, оказалась девочкой.

Собаку лечили в ветеринарной клинике во Львове: ею занималась врач Павлина Герасим. На видео видно, как Ромашка ластится к новой хозяйке: тянется к коленям и просит, чтобы её погладили. На шее — защитный воротник, который снимут, когда животное полностью выздоровеет. Зоозащитники рассказали, что не собирали деньги на лечение подопечной, а справились собственными силами. Также отмечается, что пользователи соцсетей устроили им "бессмысленный террор и хайп в заголовках", но они помогли животному и теперь надеются, что у него все будет хорошо.

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"От эвакуации до усыновления прошло не так много времени. Мы безмерно благодарны всем, кто переживал за неё. Мы просто сделали своё дело — обеспечили ей лучшую судьбу из всех возможных", — написали "12 стражей".

История зеленой собаки Хала Грин — подробности

О так называемой "зеленой собаке" стало известно в мае 2026 года. Защитники животных из сообщества "12 стражей" вывезли пса из Донецкой области, поскольку к населенному пункту приближались бои, и животному угрожала опасность. У собаки действительно была шерсть зеленого цвета, и поэтому ее назвали "Халк Грин". Выяснилось, что животное упало в пищевой краситель и поэтому стало похожим на героя блокбастеров Халка. Местные жители еще в апреле видели собаку и замечали, что ее даже выгуливали на поводке. "12 стражей" участвуют в программе стерилизации Центра здоровья животных города Краматорска, и однажды волонтер Лера из Дружковки привела пострадавшее животное. Зоозащитники уточнили, что она могла жить в районе Горняк.

История зеленой собаки Хала Грин — зооволонтеры спасли животное из Донбасса Фото: Соцсети

Отметим, что Фокус писал о других случаях спасения животных из зоны боевых действий. Например, в апреле 2026 года украинские военные вывезли с фронта собаку и кота. Спецоперацию провела 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого: животных эвакуировали с передовой с помощью дрона, который пролетел 14 км с живым грузом.

Напоминаем, весной СМИ писали об ударе ВС РФ по ветеринарной клинике под Киевом: как сложилась судьба двух десятков животных.