"Чекайте відбою": у швидкій допомозі відмовили киянину з пораненням у живіт (відео)

Киянин Юрій Терещук отримав поранення під час російського обстрілу та зателефонував у екстрену медичну допомогу, ідеться у репортажі медіа ТСН. У відповідь диспетчер державного медичного закладу повідомив, що машина може приїхати лише після відбою. Як врятувався киянин та яких правил повинні дотримуватись лікарі під час повітряної тривоги та обстрілів РФ?

Чоловік постраждав під час одного з ракетно-дронового удару ЗС РФ, розповіли журналісти. Подія сталась у ночі. Юрій почув гул за вікном та зрозумів, що от-от станеться влучання. Він кинувся в коридор, але вже стався вибух, а вибухова хвиля не дала поворухнутись, притиснувши до стіни. У цей момент киянин відчув сильний удар та відчуття гарячого в районі живота: опусти очі й побачив потік крові з рани. Далі він затис рану футболкою та спробував викликати швидку, але почув відмову. Врешті Юрія Терещука врятували, при чому було відразу дві машини, які приїхали, попри тривогу та обстріл. Медіа з'ясувало, що сталось під час удару РФ та як повинні діяти медики у таких умовах.

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Інциденти під час обстрілів — історія потерпілого Юрія Терещука у репортажі ТСН

Юрій Терещук показав уламок, який прострелив живіт і потім влучив у одвірок. На відео з'явились пошкоджені двері та шматок металу, який лікарі витягнули з тіла пораненого. Далі з'ясувалось, що у державну швидку допомогу він телефонував двічі: перший раз ніхто не відповів, за другим — сказали чекати відбою. Тоді киянин звернувся у приватну клініку: там відповіли, що спробують знайти машину, але все залежало від того, чи вирішить бригада виїжджати. В підсумку за кілька хвилин прибула спершу машину державної меддопомоги, потім — приватної. Чоловіку спинили кровотечу та госпіталізували: у репортажі бачимо, що він відновився, тобто поранення сталось певний час тому.

"Тут зіграло роль велику, то що я сам медичний працівник і вони зголосилися поїхати в цей момент", — вважає Юрій.

Інциденти під час обстрілів — деталі роботи бригад швидкої

Тим часом журналіст з'ясував, які правила роботи бригад швидкої допомоги під час обстрілів та тривоги. По-перше, випадки звернень діляться на чотири групи — критичні, екстрені, неекстрені та непрофільні. Випадок Юрія відносять до критичних, і тому машина повинна була б виїхати негайно. Водночас, завідувачка відділення екстреної медичної допомоги №1 міста Києва Ольга Богдан пояснила, що під час обстрілів починає працювати закон України "Про екстрену медичну допомогу". Згідно з законом, якщо є небезпека для життя та здоров'я лікарів, то вони мають право перечекати в укритті і їхати на виклик, коли стане безпечно.

"Враховуючи конкретну тактичну ситуацію на дорозі, керівник бригади самостійно приймає рішення — безпечно зараз їхати чи ні", — навело медіа слова Богдан.

У репортажі також ідеться про те, що цивільні лікарі Києва та інших міст повинні були отримати каски та бронежилети, а працівники на прифронтових територіях — спеціальні броньовані автомобілі. Крім того, планують створити спеціалізовані бригади медицини катастроф: коли вони з'являться, поки не відомо.

Обстріли РФ — як рятуються люди

Зазначимо, весною-влітку 2026 року відбулось кілька масованих ударів ЗС РФ, а тим часом громадськість зачепили кілька інцидентів під час обстрілів. Наприклад, під час удару 2 червня люди скаржились, що їх не пустили у метрополітен, який під час нальотів використовується як укриття. У відповідь керівництво комунального підприємства пояснило, що режим укриття працює лише під час тривоги, а не заздалегідь. Інший інцидент стосувався туристичних наметів у метро, які займають надто багато простору і тому зменшується кількість людей на платформі. У цьому випадку компанія наголосила, що не варто нести у метро габаритні речі.

Нагадуємо, після удару РФ 15 червня у мережі з'явились фото двоспального розкладного дивану-ліжка, яке зайняло простір два на півтора метра.