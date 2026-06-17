"Ждите отбоя": в скорой помощи отказали киевлянину с ранением в живот (видео)

Киевлянин Юрий Терещук получил ранение во время российского обстрела и позвонил в службу экстренной медицинской помощи, говорится в репортаже медиа-ресурса ТСН. В ответ диспетчер государственного медицинского учреждения сообщил, что машина сможет приехать только после отбоя. Как спасся киевлянин и каких правил должны придерживаться врачи во время воздушной тревоги и обстрелов со стороны РФ?

Мужчина пострадал во время одного из ракетно-дроновых ударов ВС РФ, рассказали журналисты. Инцидент произошел ночью. Юрий услышал гул за окном и понял, что вот-вот произойдет попадание. Он бросился в коридор, но случился взрыв, а взрывная волна не дала ему пошевелиться, прижав к стене. В этот момент киевлянин почувствовал сильный удар и жар в области живота: опустив глаза, он увидел струю крови из раны. Затем он прижал рану футболкой и попытался вызвать скорую, но получил отказ. В итоге Юрия Терещука спасли, причем приехали сразу две машины, несмотря на тревогу и обстрел. Медиа выяснило, что произошло во время удара РФ и как должны действовать медики в таких условиях.

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Инциденты во время обстрелов — история пострадавшего Юрия Терещука в репортаже ТСН

Юрий Терещук показал осколок, который пробил живот, а затем попал в дверной косяк. На видео видны поврежденная дверь и кусок металла, который врачи извлекли из тела раненого. Позже выяснилось, что он дважды звонил в государственную скорую помощь: в первый раз никто не ответил, во второй — сказали ждать отбоя. Тогда киевлянин обратился в частную клинику: там ответили, что попробуют найти машину, но всё зависело от того, решит ли бригада выезжать. В итоге через несколько минут прибыла сначала машина государственной скорой помощи, затем — частной. Мужчине остановили кровотечение и госпитализировали: в репортаже видно, что он пришел в себя, то есть ранение произошло некоторое время назад.

"Здесь большую роль сыграло то, что я сам медицинский работник, и они согласились поехать именно в этот момент", — считает Юрий.

Инциденты во время обстрелов — подробности работы бригад скорой помощи

Между тем журналист выяснил, по каким правилам работают бригады скорой помощи во время обстрелов и тревоги. Во-первых, обращения делятся на четыре группы — критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные. Случай Юрия относят к критическим, и поэтому машина должна была бы выехать немедленно. В то же время заведующая отделением экстренной медицинской помощи №1 города Киева Ольга Богдан пояснила, что во время обстрелов начинает действовать закон Украины "Об экстренной медицинской помощи". Согласно закону, если существует опасность для жизни и здоровья врачей, они имеют право переждать в укрытии и выехать на вызов, когда станет безопасно.

"Учитывая конкретную тактическую ситуацию на дороге, руководитель бригады самостоятельно принимает решение — безопасно ли сейчас ехать или нет", — привело СМИ слова Богдана.

В репортаже также говорится о том, что гражданские врачи Киева и других городов должны были получить каски и бронежилеты, а работники на прифронтовых территориях — специальные бронированные автомобили. Кроме того, планируется создать специализированные бригады медицины катастроф: когда они появятся, пока неизвестно.

Обстрелы со стороны РФ — как спасаются люди

Отметим, что весной-летом 2026 года произошло несколько массированных ударов ВС РФ, а тем временем общественность была взволнована несколькими инцидентами во время обстрелов. Например, во время удара 2 июня люди жаловались, что их не пустили в метро, которое во время налетов используется в качестве укрытия. В ответ руководство коммунального предприятия пояснило, что режим укрытия действует только во время тревоги, а не заранее. Другой инцидент касался туристических палаток в метро, которые занимают слишком много места и из-за этого уменьшается количество людей на платформе. В этом случае компания подчеркнула, что не стоит проносить в метро габаритные вещи.

Напоминаем, что после удара РФ 15 июня в сети появились фотографии двуспального раскладного дивана-кровати, занимающего площадь два на полтора метра.