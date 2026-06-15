Уже не палатки: в метро принесли двуспальную кровать во время тревоги, — соцсети (фото)

Киевляне принесли большую надувную двуспальную кровать, чтобы переждать обстрел Российской Федерации 15 июня, написали в сети. На фото из метро — двое людей, которые с комфортом устроились во время ночной тревоги. Руководство Киевского метрополитена еще раз напомнило, что не следует приносить надувные матрасы и палатки. Между тем украинцы раскритиковали не столько людей с матрасами, сколько власти, которые не построили укрытия.

Утром 15 июня, после массированного удара РФ 70 ракетами и 600 дронами, появилось фото с гигантской надувной кроватью, которую разложили в метро, сообщили в Telegram-канале "Украина Online". Руководство метро и КГГА пока не комментировали поведение граждан, которые продолжают проносить в метро габаритные вещи, чтобы с комфортом переждать российский налет.

В канале опубликовали фото кровати и людей: на какой станции метро была замечена такая ситуация, не указано. Видно, что это широкая двуспальная кровать с боковыми перилами и изголовьем. На переднем плане — киевлянин, который спит на раскладушке, укутавшись в одеяло, справа — женщина, устроившаяся на стуле. Лица людей размыты, и также не ясно, это метро или другое укрытие в Киеве.

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"Какие-то гении в Киеве затащили в метро двуспальную кровать во время ночного обстрела", — говорится в посте.

Обстрел Киева — надувная кровать в метро 15 июня Фото: Україна Online

Под постом появилось около пятидесяти комментариев с реакцией на матрас в метро. Некоторые писали, что люди пытаются обеспечить себе минимальный комфорт во время обстрела и что их можно понять. Другие критиковали такую позицию, поскольку габаритная вещь заняла слишком много места. Также звучала критика в адрес украинских властей, которые за четыре года войны не построили комфортные укрытия.

Обстрел Киева — комментарии по поводу надувной кровати в метро 15 июня Фото: Скриншот

В сети можно найти информацию о размерах надувной двуспальной кровати-дивана, которая была запечатлена на фото. Примерные размеры — 190 на 150 см. Размеры палатки на троих человек — 200 на 100 см.

Обстрел Киева — подробности удара 15 июня

Утром 15 июня на странице Киевского метрополитена в Facebook рассказали о ситуации во время удара РФ 15 июня. Выяснилось, что в течение шестичасового российского налета в метро укрывались 42 тыс. человек, среди них 3 400 — дети. Также еще раз перечислили вещи, которые следует брать в укрытие, и напомнили, чтобы люди "не брали громоздкие вещи, в частности палатку или надувной матрас; тогда свободное пространство смогут использовать и другие люди, пришедшие в укрытие". Также есть фото из метрополитена с киевлянами, которые пытаются с минимальным комфортом переждать российский удар в безопасном месте. Часть людей стоит, кто-то сидит на ступеньках и эскалаторе, кто-то принес раскладные стулья и сидит, опираясь друг на друга.

Обстрел Киева — люди в метро 15 июня Фото: Київський метрополітен

Обстрел Киева — люди на стульях в метро 15 июня Фото: Київський метрополітен

Отметим, что во время предыдущего массированного удара РФ 2 июня в киевском метрополитене укрывались 41 тыс. киевлян. При этом в сети появились фотографии с палатками, и люди начали критиковать такие решения, поскольку на платформах и так мало места. После этого появился комментарий метрополитена, который еще раз напомнил, что не следует в метро проносить габаритные вещи во время тревоги.

Напоминаем, что во время удара РФ 15 апреля загорелся Успенский собор: в СБУ сообщили, чем россияне нанесли удар по украинской святыне.