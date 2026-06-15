Вже не намети: у метро принесли двоспальне ліжко під час тривоги, — соцмережі (фото)

Кияни принесли велике надувне двоспальне ліжко, щоб перечекати наліт Російської Федерації 15 червня, написали у мережі. На фото з метрополітену — двоє людей, які з комфортом влаштувались під час нічної тривоги. Керівництво Київського метрополітену ще раз нагадало, що не слід нести надувні матраци та намети. Тим часом українці розкритикували не так людей з матрацами, як владу, яка не збудувала укриття.

Зранку 15 червня, після масованого удару РФ 70 ракетами та 600 дронами, з'явилось фото з гігантським надувним ліжком, яке розклали у метро, написали у Telegram-каналі "Україна Online". Керівництво метро та КМДА поки не коментували поведінку громадян, які продовжують нести у метро габаритні речі, щоб з комфортом перечекати російський наліт.

У каналі опублікували фото ліжка та людей: на якій станції метро помітили таку ситуацію, не вказано. Бачимо, що це широке двоспальне ліжко з бильцями та узголів'ям. На передньому плані — киянин, який спить на розкладачці, загорнувшись у ковдру, справа — жінка, яка влаштувалась на стільці. Обличчя людей розмиті, і також не ясно, чи це метро, чи інше укриття в Києві.

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"Якісь генії в Києві притягли в метро двоспальне ліжко під час нічного обстрілу", — ідеться у дописі.

Обстріл Києва — надувне ліжко у метро 15 червня Фото: Україна Online

Під дописом з'явилось пів сотні коментарів з реакцією на матрац у метро. Дехто писав, що люди намагаються отримати мінімальний комфорт під час обстрілу і що їх можна зрозуміти. Інші критикували таку позицію, оскільки габаритна річ зайняла забагато місця. Також лунала критика у бік української влади, яка за чотири роки війни не побудували комфортні укриття.

Обстріл Києва — коментарі щодо надувного ліжка у метро 15 червня Фото: Скриншот

У мережі можна відшукати інформацію про розміри надувного двоспального ліжка-дивана, яке фігурувало на фото. Орієнтовні розміри — 190 на 150 см. Розміри намету на трьох людей — 200 на 100 см.

Обстріл Києва — деталі удару 15 червня

Зранку 15 червня на сторінці Facebook Київського метрополітену розповіли про ситуацію під час удару РФ 15 червня. З'ясувалось, що протягом шестигодинного російського нальоту у метро ховалось 42 тис. людей, серед них 3 400 — діти. Також ще раз перелічили речі, які слід брати в укриття і нагадали, щоб люди "не брали громіздкі речі, зокрема намет або надувний матрац; тоді вільний простір використають й інші люди, які прийшли в укриття". Також є фото з метрополітену з киянами, які намагаються з мінімальним комфортом перебути російський удар у безпечному місці. Частина людей стоїть, хтось сидить на східцях та ескалаторі, хтось приніс розкладні стільці та сидить, спираючись один на одного.

Обстріл Києва — люди у метро 15 червня Фото: Київський метрополітен

Обстріл Києва — люди на стільчиках у метро 15 червня Фото: Київський метрополітен

Зазначимо, під час попереднього масованого удару РФ 2 червня у Київському метрополітені ховалось 41 тис. киян. При цьому у мережі опублікували фото з наметами, а люди почали критикувати такі рішення, оскільки на платформах і так замало місця. Після цього з'явився коментар метрополітену, який ще раз нагадав, що не слід у метро нести габаритні речі під час тривоги.

Нагадуємо, під час удару РФ 15 квітня загорівся Успенський собор: у СБУ повідомили, чим росіяни вдарили по українській святині.