Замах на Юсова: затримано другого підозрюваного у підготовці вбивства високопоставленого офіцера ГУР

34-річного колишнього військовослужбовця затримали оперативники Департаменту кримінального розшуку та слідчі Головного слідчого управління поліції України за силової підтримки спецпідрозділу "ТОР".

Його підозрюють у замаху на високопоставленого співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, повідомили в Нацполіції.

За версією слідства, він був посередником між російськими спецслужбами та організатором злочину, забезпечуючи зв’язок між співучасниками, передаючи вказівки замовників та координуючи підготовку. Затриманий також запевняв, що особисто гарантує виплату грошової винагороди за вбивство.

Замах готувався проти офіційного представника розвідки та заступника голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова.

За це росіяни обіцяли винагороду в розмірі $100 тисяч. Аванс на підготовку вбивства у розмірі $22 тисячі перерахували на криптогаманці. Ці гроші призначалися для розвідки, пошуку кілерів та придбання зброї.

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"Завербований росіянами "гарант" перебував у постійному контакті з організатором підготовки замаху та систематично схиляв його до продовження злочинної діяльності. Він спонукав співучасників до пошуку виконавців, підготовки необхідних засобів та виконання вказівок, отриманих від замовників", — йдеться у заяві ГУР.

18 червня за місцем проживання фігуранта у Київській області було проведено обшуки. У нього вилучили мобільний телефон та інші докази.

Затриманому повідомлено про підозру у підготовці до умисного вбивства, вчиненого на замовлення та з корисливих мотивів, а також у підбурюванні до вчинення цього злочину.

Суд відправив його у СІЗО, а розслідування у справі триває.

Це — не перше затримання в рамках цього розслідування. 8 червня стало відомо про затримання 38-річного чоловіка з кримінальним минулим, який збирався вбити Юсова. Напад мав здійснити FPV-дрон із вибухівкою.

Того ж дня Андрій Юсов розповів, що росіяни не вперше намагалися його ліквідувати.

Нагадаємо, у лютому 2026 року СБУ повідомила про викриття російської спецоперації "Енігма 2.0", метою якої також були замахи на важливих осіб в Україні. Серед можливих жертв замахів також фігурувало ім’я представника ГУР Андрія Юсова.

Також повідомлялося, що 1 травня 2025 року було скоєно замах на волонтера Сергія Стерненка: момент нападу, який здійснила завербована жінка, потрапив у кадр камери відеоспостереження.