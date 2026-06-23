Покушение на Юсова: задержан второй подозреваемый в подготовке убийства топ-офицера ГУР

34-летний бывший военнослужащий задержан оперативниками Департамента уголовного розыска и следователями Главного следственного управления полиции Украины при силовой поддержке спецподразделения "ТОР".

Его подозревают в подготовке на высокопоставленного сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины, собщили в Нацполиции.

По версии следствия, он был посредником между российскими спецслужбами и организатором преступления, обеспечивая связь между соучастниками, передавая указания заказчиков, координируя подготовку. Задержанный также уверял, что лично гарантирует выплату денежного вознаграждения за убийство.

Покушение готовилось на официального представителя разведки и заместителя председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрея Юсова.

За это россияне обещали вознаграждение в $100 тысяч. Аванс на подготовку убийства в размере $22 тысячи перечислили на криптокошельки. Эти деньги предназначались для разведки, поиска киллеров и покупки оружия.

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"Завербованный россиянами "гарант" находился в постоянном контакте с организатором подготовки покушения и систематически склонял его к продолжению преступной деятельности. Он побуждал соучастников к поиску исполнителей, подготовке необходимых средств и реализации полученных от заказчиков указаний", — говорится в заявдении ГУР.

18 июня по месту жительства фигуранта в Киевской области прошли обыски. У него изъяли мобильный телефон и другие улики.

Задержанному сообщено о подозрении в готовке к умышленному убийству, совершенному по заказу и по корыстным мотивам, а также в подстрекательстве к совершению этого преступления.

Суд отправил его под стражу, а расследование по делу продолжается.

Это — не первое задержание в этом расследовании. 8 июня стало известно о задержании 38-летнего мужчины с криминальным прошлым, который собирался убить Юсова. Нападение должен был совершить FPV-дрон со взрывчаткой.

Андрей Юсов в тот же день рассказал, что россияне не впервые пытались его ликвидировать.

Напомним, в феврале 2026 года СБУ рассказало о разоблачении российской спецоперации "Энигма 2.0", целью которой также были покушения на важных людей в Украине. Среди возможных жертв покушений также фигурировало имя представителя ГУР Андрея Юсова.

Также сообщалось, что 1 мая 2025 года произошло покушение на волонтера Сергея Стерненко: момент нападения, которое совершила завербованная женщина, попал на камеру видеонаблюдения.