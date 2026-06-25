Спецслужби РФ готують провокації в Україні: використовуватимуть польську символіку, — ЦПД

Російські спецслужби отримали завдання у найближчі два дні здійснити провокації на території України та з використанням польської символіки.

Очікується, що це відбудеться сьогодні, 25 червня, або завтра, повідомив Центр протидії дезінформації.

"Росія може готувати провокації з використанням польської символіки, і прагне здійснити їх на території України. За наявною інформацією, у Росії відповідну задачу отримало ГРУ РФ", — йдеться у повідомленні.

У Центрі протидії дезінформації уточнили, що ці провокації росіяни прагнуть здійснити у дні проведення Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 25-26 червня у польському Гданську.

"Головна мета ворога — політична дестабілізація, створення напруги і розколу між Польщею та Україною", — наголосили в ЦПД.

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Пост ЦПД Фото: скриншот

Нагадаємо, 23 червня стало відомо, що Володимир Зеленський не братиме участі у Конференції з відбудови України у Гданську.

Фокус також писав про те, що українцям у Польщі все часітше відмовляють у наданні статусу тимчасового захисту.