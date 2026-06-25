Спецслужбы РФ готовят провокации в Украине: будут использовать польскую символику, — ЦПД

Российские спецслужбы получили задание в ближайшие два дня организовать провокации на территории Украины с использованием польской символики.

Ожидается, что это произойдет сегодня, 25 июня, или завтра, сообщил Центр по противодействию дезинформации.

"Россия может готовить провокации с использованием польской символики и намеревается осуществить их на территории Украины. По имеющейся информации, в России соответствующее задание получило ГРУ РФ", — говорится в сообщении.

В Центре по противодействию дезинформации уточнили, что россияне намерены осуществить эти провокации в дни проведения Конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится 25–26 июня в польском Гданьске.

"Главная цель врага — политическая дестабилизация, создание напряженности и раскола между Польшей и Украиной", — подчеркнули в ЦПД.

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Пост ЦПД Фото: скриншот

Напомним, 23 июня стало известно, что Владимир Зеленский не примет участия в Конференции по восстановлению Украины в Гданьске.

Фокус также сообщал, что украинцам в Польше всё чаще отказывают в предоставлении статуса временной защиты.