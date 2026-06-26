Буданов повідомив про новий обмін полоненими між Україною та РФ (відео)

Керівник Офісу президента повідомив, що новий обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися вже найближчими днями.

Про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив під час спілкування зі студентами Києво-Могилянської академії. Відео виступу опублікувало видання "РБК-Україна".

Перед анонсом одна зі студенток запитала керівника ОП про те, чи існують для нього якісь "червоні лінії" у питаннях обміну.

"Скажіть, будь ласка, а для вас цінність людського життя існує чи ні?" — запитав Буданов.

Після того, як студентка відповіла, що людське життя є безцінним, Буданов продовжив: "А якщо воно безцінне, чи є щось, чим можна знехтувати?"

Почувши відповідь "Немає", він сказав: "Ну от і для мене немає".

І вже після цього обміну репліками Кирило Буданов коротко анонсував новий обмін полоненими.

Відео дня

"Дасть Бог, побачите на днях обмін", — заявив він.

Попередній обмін між Україною та Росією відбувся 5 червня. Це був другий етап масштабного обміну у форматі "1000 на 1000".

Додому повернулися 185 військових та один цивільний — бійці ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонної служби, серед яких були ті, хто перебував у російському полоні ще з 2022 року. Перший етап цього обміну відбувся 15 травня за домовленостями, досягнутими за посередництва США. Тоді вдалося повернути 205 українців.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в українському полоні перебуває прийомний правнук радянського лідера Леоніда Брежнєва.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія перешкоджає обмінам військовополоненими, а потім звинувачує Україну у відмові забирати своїх громадян.