Буданов сообщил о новом обмене пленными между Украиной и РФ (видео)
Глава Офиса президента сообщил, что новый обмен пленными между Украиной и Россией может состояться уже в ближайшие дни.
Об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил во время встречи со студентами Киево-Могилянской академии. Видео выступления опубликовало издание "РБК-Украина".
Перед анонсом одна из студенток спросила руководителя ОП, существуют ли для него какие-то "красные линии" в вопросах обмена.
"Скажите, пожалуйста, а для вас ценность человеческой жизни существует или нет?" — спросил Буданов.
После того как студентка ответила, что человеческая жизнь бесценна, Буданов продолжил: "А если она бесценна, есть ли что-то, чем можно пренебречь?"
Услышав ответ "Нет", он сказал: "Ну, значит, для меня тоже нет".
И уже после этого обмена репликами Кирилл Буданов кратко анонсировал новый обмен пленными.
"Дай Бог, на днях вы увидите обмен", — заявил он.
Предыдущий обмен между Украиной и Россией состоялся 5 июня. Это был второй этап масштабного обмена в формате "1000 на 1000".
Домой вернулись 185 военнослужащих и один гражданский — бойцы ВСУ, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, среди которых были те, кто находился в российском плену ещё с 2022 года. Первый этап этого обмена состоялся 15 мая в соответствии с договоренностями, достигнутыми при посредничестве США. Тогда удалось вернуть 205 украинцев.
Напомним, ранее стало известно, что в украинском плену находится приемный правнук советского лидера Леонида Брежнева.
Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия препятствует обмену военнопленными, а затем обвиняет Украину в отказе забирать своих граждан.