Буданов сообщил о новом обмене пленными между Украиной и РФ (видео)

Глава Офиса президента сообщил, что новый обмен пленными между Украиной и Россией может состояться уже в ближайшие дни.

Об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил во время встречи со студентами Киево-Могилянской академии. Видео выступления опубликовало издание "РБК-Украина".

Перед анонсом одна из студенток спросила руководителя ОП, существуют ли для него какие-то "красные линии" в вопросах обмена.

"Скажите, пожалуйста, а для вас ценность человеческой жизни существует или нет?" — спросил Буданов.

После того как студентка ответила, что человеческая жизнь бесценна, Буданов продолжил: "А если она бесценна, есть ли что-то, чем можно пренебречь?"

Услышав ответ "Нет", он сказал: "Ну, значит, для меня тоже нет".

Відео дня

И уже после этого обмена репликами Кирилл Буданов кратко анонсировал новый обмен пленными.

"Дай Бог, на днях вы увидите обмен", — заявил он.

Предыдущий обмен между Украиной и Россией состоялся 5 июня. Это был второй этап масштабного обмена в формате "1000 на 1000".

Домой вернулись 185 военнослужащих и один гражданский — бойцы ВСУ, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, среди которых были те, кто находился в российском плену ещё с 2022 года. Первый этап этого обмена состоялся 15 мая в соответствии с договоренностями, достигнутыми при посредничестве США. Тогда удалось вернуть 205 украинцев.

Напомним, ранее стало известно, что в украинском плену находится приемный правнук советского лидера Леонида Брежнева.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия препятствует обмену военнопленными, а затем обвиняет Украину в отказе забирать своих граждан.