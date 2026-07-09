Брав не гроші, а талони на пальне: за 1000 літрів дизеля офіцер ТЦК обіцяв зняти з розшуку чоловіка
В Одесі офіцера районного ТЦК та СП підозрюють у тому, що він вимагав хабар за "вирішення питання" з військовим обліком. За даними слідства, в обмін на свою допомогу він хотів отримати тисячу літрів дизельного пального.
Як повідомляє Поліція Одеської області, лейтенанта мобілізаційного відділу одного з районних ТЦК та СП викрили слідчі обласної поліції спільно зі співробітниками СБУ. Наразі йому повідомили про підозру, а суд обрав запобіжний захід.
За версією слідства, військовослужбовець дізнався від знайомої про чоловіка, який перебував у розшуку через порушення правил військового обліку. Після цього він запропонував "допомогу" та заявив, що може посприяти вирішенню питання через свої зв'язки.
Слідство вважає, що офіцер пообіцяв домогтися видалення даних чоловіка із системи "Оберіг", організувати направлення на військово-лікарську комісію та вплинути на її рішення, аби той був визнаний придатним до служби лише в підрозділах, які не виконують штурмові завдання. Зокрема, йшлося про логістику, зв'язок, навчальні центри, підрозділи забезпечення або навіть службу в ТЦК.
За таке сприяння, за даними правоохоронців, підозрюваний вимагав тисячу літрів дизельного пального. Передача неправомірної вигоди відбулася у вигляді 100 талонів по 10 літрів кожен.
Після отримання талонів офіцера затримали. Згодом йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.
Наразі суд відправив підозрюваного під варту з правом внесення застави майже у 1,5 млн гривень. У разі доведення вини чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі Одеський обласний ТЦК та СП не надав офіційних коментарів щодо цієї ситуації.
Раніше командирка медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова розповідала, що корупція в ТЦК залишається серйозною проблемою. За її словами, їй відомі випадки, коли за вихід із ТЦК нібито платили близько 5 тисяч доларів, а також заявляла про необхідність створення механізмів, які унеможливлять "відкуп" від мобілізації.
Також Фокус писав, що СБУ викрила та заблокувала фальшивий застосунок "Резерв+", який використовували для ухилення від мобілізації. За даними спецслужби, у підробленому сервісі авторизувалися понад 4 тисячі користувачів, а його розробникам повідомили про підозру за перешкоджання діяльності ЗСУ та підробку документів.