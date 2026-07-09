Брав не гроші, а талони на пальне: за 1000 літрів дизеля офіцер ТЦК обіцяв зняти з розшуку чоловіка

В Одесі офіцера районного ТЦК та СП підозрюють у тому, що він вимагав хабар за "вирішення питання" з військовим обліком. За даними слідства, в обмін на свою допомогу він хотів отримати тисячу літрів дизельного пального.

Як повідомляє Поліція Одеської області, лейтенанта мобілізаційного відділу одного з районних ТЦК та СП викрили слідчі обласної поліції спільно зі співробітниками СБУ. Наразі йому повідомили про підозру, а суд обрав запобіжний захід.

За версією слідства, військовослужбовець дізнався від знайомої про чоловіка, який перебував у розшуку через порушення правил військового обліку. Після цього він запропонував "допомогу" та заявив, що може посприяти вирішенню питання через свої зв'язки.

В Одесі викрили офіцера ТЦК на хабарі Фото: Національна поліція

Слідство вважає, що офіцер пообіцяв домогтися видалення даних чоловіка із системи "Оберіг", організувати направлення на військово-лікарську комісію та вплинути на її рішення, аби той був визнаний придатним до служби лише в підрозділах, які не виконують штурмові завдання. Зокрема, йшлося про логістику, зв'язок, навчальні центри, підрозділи забезпечення або навіть службу в ТЦК.

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За таке сприяння, за даними правоохоронців, підозрюваний вимагав тисячу літрів дизельного пального. Передача неправомірної вигоди відбулася у вигляді 100 талонів по 10 літрів кожен.

Після отримання талонів офіцера затримали. Згодом йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Наразі суд відправив підозрюваного під варту з правом внесення застави майже у 1,5 млн гривень. У разі доведення вини чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі Одеський обласний ТЦК та СП не надав офіційних коментарів щодо цієї ситуації.

Раніше командирка медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова розповідала, що корупція в ТЦК залишається серйозною проблемою. За її словами, їй відомі випадки, коли за вихід із ТЦК нібито платили близько 5 тисяч доларів, а також заявляла про необхідність створення механізмів, які унеможливлять "відкуп" від мобілізації.

Також Фокус писав, що СБУ викрила та заблокувала фальшивий застосунок "Резерв+", який використовували для ухилення від мобілізації. За даними спецслужби, у підробленому сервісі авторизувалися понад 4 тисячі користувачів, а його розробникам повідомили про підозру за перешкоджання діяльності ЗСУ та підробку документів.