Брал не деньги, а талоны на топливо: за 1000 литров дизеля офицер ТЦК обещал снять с розыска мужчину

В Одессе офицера районного ТЦК и СП подозревают в том, что он вымогал взятку за "решение вопроса" с воинским учетом. По данным следствия, в обмен на свою помощь он хотел получить тысячу литров дизельного топлива.

Как сообщает полиция Одесской области, лейтенанта мобилизационного отдела одного из районных ТЦК и СП разоблачили следователи областной полиции совместно с сотрудниками СБУ. В настоящее время ему предъявлено подозрение, а суд избрал меру пресечения.

По версии следствия, военнослужащий узнал от знакомой о мужчине, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета. После этого он предложил "помощь" и заявил, что может способствовать решению вопроса благодаря своим связям.

В Одессе поймали офицера ТЦК на взятке Фото: Национальная полиция

Следствие полагает, что офицер пообещал добиться удаления данных этого мужчины из системы "Оберег", организовать направление на военно-медицинскую комиссию и повлиять на её решение, чтобы тот был признан годным к службе только в подразделениях, не выполняющих штурмовые задачи. В частности, речь шла о логистике, связи, учебных центрах, подразделениях обеспечения или даже службе в ТЦК.

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За такую помощь, по данным правоохранительных органов, подозреваемый вымогал тысячу литров дизельного топлива. Передача неправомерной выгоды состоялась в виде 100 талонов по 10 литров каждый.

После получения талонов офицера задержали. Впоследствии ему было предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, в сочетании с вымогательством такой выгоды.

В настоящее время суд поместил подозреваемого под стражу с правом внесения залога в размере почти 1,5 млн гривен. В случае доказательства вины мужчине грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На данный момент Одесский областной ТЦК и СП не дали официальных комментариев по поводу этой ситуации.

Ранее командир медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова рассказывала, что коррупция в ТЦК остается серьезной проблемой. По её словам, ей известны случаи, когда за выход из ТЦК якобы платили около 5 тысяч долларов, а также она заявляла о необходимости создания механизмов, которые сделают невозможным "откуп" от мобилизации.

Также Фокус сообщал, что СБУ раскрыла и заблокировала поддельное приложение "Резерв+", которое использовалось для уклонения от мобилизации. По данным спецслужбы, в поддельном сервисе авторизовались более 4 тысяч пользователей, а его разработчикам было предъявлено подозрение в препятствовании деятельности ВСУ и подделке документов.