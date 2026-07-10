У Затоці жорстоко побили ветерана АТО: у поліції уточнили, ким насправді є потерпілий

На Одещині правоохоронці продовжують розслідувати напад на чоловіка, який дістав тяжкі травми під час конфлікту на базі відпочинку в Затоці. Після поширення інформації про інцидент поліція уточнила, що потерпілий є ветераном АТО та має статус учасника бойових дій, однак зараз не проходить військову службу.

Як зазначили в поліції Одеської області, інцидент стався ввечері минулого тижня на території однієї з баз відпочинку в курортному селищі Затока Білгород-Дністровського району. За попередньою інформацією слідства, між двома відпочивальниками виникла суперечка, яка згодом переросла у бійку.

Під час конфлікту один із чоловіків завдав своєму опоненту кількох ударів металевою палицею по голові. Постраждалий зазнав тілесних ушкоджень, після чого його доправили до медичного закладу.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 122 Кримінального кодексу України — умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Остаточний характер отриманих травм і ступінь їхньої тяжкості визначать судово-медичні експерти після проведення відповідних досліджень.

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У поліції також наголосили, що інформація про потерпілого, яка раніше поширювалася у медіа, потребує уточнення. За даними правоохоронців, чоловік брав участь в антитерористичній операції у 2014 році, а наступного року отримав статус учасника бойових дій. Водночас нині він не є чинним військовослужбовцем.

Напад на ветерана АТО на Одещині — що про це відомо

Водночас широкого розголосу історія набула після публікації дружини потерпілого Катерини, яку поширило видання "Цензор.НЕТ". За її словами, конфлікт почався через російську музику, що лунала на території готелю.

Жінка розповіла, що вони разом із чоловіком Сергієм Пігурою приїхали на відпочинок 4 липня. Коли один із гостей увімкнув російські пісні, її чоловік попросив вимкнути їх. У відповідь, стверджує Катерина, незнайомець відмовився та зробив музику ще гучнішою. Після нетривалої словесної перепалки між чоловіками виникла штовханина.

За словами дружини потерпілого, нападник спочатку вдарив Сергія електропічкою по плечу. Коли вона намагалася зупинити конфлікт, чоловік схопив металеву арматуру та почав наносити удари. Ветеран, як стверджує Катерина, прикрив дружину рукою, через що отримав перелом кінцівки, а наступний удар припав у голову. Після падіння чоловіка нападник нібито продовжив бити його та душити металевим прутом.

Ба більше, усе це сталося на очах у двох малолітніх дітей подружжя, які стали свідками нападу. Зупинити агресора вдалося лише після того, як на допомогу підбігли інші відпочивальники. Навіть після цього, стверджує Катерина, чоловік узяв ще одну металеву палицю, погрожував убивством і намагався знову напасти.

Зрештою, потерпілого госпіталізували до лікарні. Як повідомила дружина, медики діагностували у нього струс головного мозку, переломи носа та руки, глибоку рану голови, яка потребувала накладання швів.

Окремо Катерина висловила претензії до перебігу слідства. За її словами, після інциденту нападника нібито не перевірили на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння, а також не провели всіх необхідних першочергових слідчих дій. Крім того, жінка заявила, що потерпілого тривалий час не допитували через його перебування в лікарні, через що родина побоюється можливого затягування розслідування.

Також дружина ветерана стверджує, що нападником є житель Одещини Віктор Стопчинський. За її словами, після розголосу їй повідомили, що чоловік нібито вже фігурує в інших кримінальних провадженнях, а місцеві жителі пов'язують його з попередніми випадками насильства. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації від правоохоронних органів наразі немає.

У поліції наголошують, що досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють усі обставини події та очікують на результати експертиз, після чого буде ухвалено подальші процесуальні рішення.

Що про інцидент каже чоловік, якого вважають нападником

У коментарі "Суспільному" чоловік, якого дружина потерпілого назвала нападником, Віктор Стопчинський, виклав власну версію подій. За його словами, конфлікт розпочався після того, як до нього підійшов інший відпочивальник і зробив зауваження через музику. Стопчинський стверджує, що чоловік також торкався його особистих речей, після чого між ними виникла словесна суперечка.

Він заперечив інформацію про використання металевої арматури, заявивши, що кілька разів ударив опонента звичайною палицею, яка, за його словами, лежала біля мангалів. За словами чоловіка, після цього конфлікт завершився.

Крім того, Стопчинський повідомив, що наразі правоохоронці не викликали його для проведення слідчих дій у межах кримінального провадження. Він зазначив, що поліцейські лише поцікавилися його самопочуттям, а сам він отримав лише незначні садна і не має наміру звертатися до поліції із заявою.

Нагадаємо, що у Полтаві запровадили тимчасовий мораторій на публічне використання російськомовної музики, фільмів, книг та іншого культурного контенту. Подібні рішення вже діють також у Кременчуці та Дніпрі, однак експерти зазначають, що такі питання мають вирішуватися на рівні законів України.

Також Фокус писав, що наприкінці червня у Копичинцях на Тернопільщині виник мовний скандал через російські фрази, які пролунали наприкінці пісні MONATIK "Батькам" під час випускного. Після розголосу місцева влада розпочала службове розслідування, а виконком міської ради ухвалив рішення про мораторій на використання російської мови у публічному просторі громади.