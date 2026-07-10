В Затоке жестоко избили ветерана АТО: в полиции уточнили, кем на самом деле является пострадавший

В Одесской области правоохранители продолжают расследовать нападение на мужчину, получившего тяжелые травмы в ходе конфликта на базе отдыха в Затоке. После распространения информации об инциденте полиция уточнила, что потерпевший является ветераном АТО и имеет статус участника боевых действий, однако в настоящее время не проходит военную службу.

Как сообщили в полиции Одесской области, инцидент произошел вечером на прошлой неделе на территории одной из баз отдыха в курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района. По предварительной информации следствия, между двумя отдыхающими возникла ссора, которая впоследствии переросла в драку.

Во время конфликта один из мужчин нанес своему оппоненту несколько ударов металлической палкой по голове. Пострадавший получил телесные повреждения, после чего его доставили в медицинское учреждение.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части первой статьи 122 Уголовного кодекса Украины — умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести. Окончательный характер полученных травм и степень их тяжести определят судебно-медицинские эксперты после проведения соответствующих исследований.

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В полиции также отметили, что информация о потерпевшем, которая ранее распространялась в СМИ, требует уточнения. По данным правоохранителей, мужчина участвовал в антитеррористической операции в 2014 году, а в следующем году получил статус участника боевых действий. В то же время в настоящее время он не является действующим военнослужащим.

Нападение на ветерана АТО в Одесской области — что об этом известно

В то же время эта история получила широкую огласку после публикации сообщения жены пострадавшего Екатерины, которое распространило издание "Цензор.НЕТ". По её словам, конфликт начался из-за российской музыки, звучавшей на территории отеля.

Женщина рассказала, что они вместе с мужем Сергеем Пигурой приехали на отдых 4 июля. Когда один из гостей включил русские песни, её муж попросил выключить их. В ответ, утверждает Екатерина, незнакомец отказался и сделал музыку ещё громче. После недолгой словесной перепалки между мужчинами завязалась потасовка.

По словам жены пострадавшего, нападавший сначала ударил Сергея электронагревателем по плечу. Когда она попыталась остановить конфликт, мужчина схватил металлическую арматуру и начал наносить удары. Ветеран, как утверждает Екатерина, прикрыл жену рукой, из-за чего получил перелом конечности, а следующий удар пришелся по голове. После того как мужчина упал, нападавший якобы продолжил избивать его и душить металлическим прутом.

Более того, всё это произошло на глазах у двух малолетних детей супругов, которые стали свидетелями нападения. Остановить агрессора удалось только после того, как на помощь подбежали другие отдыхающие. Даже после этого, утверждает Екатерина, мужчина взял ещё одну металлическую палку, угрожал убийством и пытался снова напасть.

В итоге пострадавшего госпитализировали в больницу. Как сообщила его жена, врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, переломы носа и руки, а также глубокую рану головы, которая потребовала наложения швов.

Кроме того, Екатерина выразила претензии к ходу расследования. По её словам, после инцидента нападавшего якобы не проверили на наличие алкогольного или наркотического опьянения, а также не провели всех необходимых первоочередных следственных действий. Кроме того, женщина заявила, что потерпевшего долгое время не допрашивали из-за его пребывания в больнице, из-за чего семья опасается возможного затягивания расследования.

Кроме того, жена ветерана утверждает, что нападавшим является житель Одесской области Виктор Стопчинский. По её словам, после того как об этом стало известно, ей сообщили, что мужчина якобы уже фигурирует в других уголовных делах, а местные жители связывают его с предыдущими случаями насилия. В то же время официального подтверждения этой информации со стороны правоохранительных органов пока нет.

В полиции отмечают, что досудебное расследование продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и ожидают результатов экспертиз, после чего будут приняты дальнейшие процессуальные решения.

Что об этом инциденте говорит мужчина, которого считают напавшим

В комментарии "Суспильному" мужчина, которого жена потерпевшего назвала напавшим, Виктор Стопчинский, изложил свою версию событий. По его словам, конфликт начался после того, как к нему подошел другой отдыхающий и сделал замечание по поводу музыки. Стопчинский утверждает, что мужчина также трогал его личные вещи, после чего между ними возникла словесная перепалка.

Он опроверг информацию об использовании металлической арматуры, заявив, что несколько раз ударил оппонента обычной палкой, которая, по его словам, лежала возле мангалов. По словам мужчины, после этого конфликт закончился.

Кроме того, Стопчинский сообщил, что на данный момент правоохранительные органы не вызывали его для проведения следственных действий в рамках уголовного дела. Он отметил, что полицейские лишь поинтересовались его самочувствием, а сам он получил лишь незначительные ссадины и не намерен обращаться в полицию с заявлением.

Напомним, что в Полтаве ввели временный мораторий на публичное использование русскоязычной музыки, фильмов, книг и другого культурного контента. Подобные решения уже действуют также в Кременчуге и Днепре, однако эксперты отмечают, что такие вопросы должны решаться на уровне законов Украины.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что в конце июня в Копычинцах Тернопольской области разразился языковой скандал из-за русских фраз, прозвучавших в конце песни MONATIK "Батькам" во время выпускного. После резонанса местные власти начали служебное расследование, а исполком городского совета принял решение о введении моратория на использование русского языка в публичном пространстве общины.