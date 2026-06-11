Моратории на русскоязычный контент в Украине: адвокат оценил их законность

В ряде украинских городов начали действовать моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Речь идет о книгах, музыке, фильмах и другом контенте, который могут воспроизводить в общественных местах. Эксперт объяснил, насколько такие решения соответствуют действующему законодательству Украины.

Как сообщает издание "24 канал", в конце мая соответствующее решение принял Полтавский городской совет. Документ предусматривает временное ограничение на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории общины до момента прекращения оккупации украинских территорий Россией.

Под действие моратория попали книги, музыкальные произведения, кинофильмы, театральные представления, концертные программы и другой контент на русском языке. Ограничения распространяются на учреждения культуры, общественного питания, торговые объекты, общественный транспорт и другие публичные пространства. В то же время решение не касается повседневного общения граждан.

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И все же Полтава не стала первым городом, который прибегнул к таким шагам, в частности ранее похожие решения приняли в Кременчуге и Днепре.

Параллельно в стране действуют нормы языкового законодательства, которые предусматривают ответственность за отдельные нарушения, а языковой омбудсмен неоднократно выступал за ужесточение санкций в отношении систематических нарушителей.

Что не так с мораториями на русскоязычный контент в украинских городах

Несмотря на это эксперты убеждены, что вопрос языковой политики должен регулироваться на уровне законов Украины, а не отдельных решений местных советов. Как пояснил соучредитель ОО "Центр исследования законодательства Украины" и адвокат Назар Черный, порядок использования языков в культурной сфере определяется прежде всего Конституцией Украины и профильными законами. В частности, основной закон прямо устанавливает, что правила применения языков должны определяться исключительно законами Украины.

По словам юриста, именно эта норма является ключевой при оценке подобных решений органов местного самоуправления. Аналогичный подход закреплен и в законе "О культуре", который отсылает вопросы языкового регулирования к законодательству общегосударственного уровня.

В целом, критики мораториев нередко отмечают, что законодательство гарантирует свободное использование языков национальных меньшинств. Однако, как отмечает Черный, одновременно государство имеет право внедрять меры для поддержки и развития украинского языка, и такие шаги не считаются нарушением международных обязательств Украины по защите языков меньшинств.

Отдельно адвокат проанализировал соответствие решения Полтавского городского совета действующему языковому законодательству. Он напомнил, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" устанавливает украинский как основной язык культурно-художественных и развлекательных мероприятий. В то же время документ предусматривает ряд исключений, в частности относительно выполнения и воспроизведения музыкальных произведений на других языках.

Именно поэтому, по мнению эксперта, отдельные положения полтавского моратория могут выходить за рамки тех ограничений, которые непосредственно установлены законом. Вместе с тем он отмечает, что речь идет не о полном запрете русскоязычного контента, а о временном ограничении его использования.

Кроме того, решение городского совета не содержит механизма наказания за его нарушение и не устанавливает отдельных санкций. Фактически документ имеет преимущественно рекомендательный характер, хотя формально остается в силе до момента его отмены самим советом или в судебном порядке.

В то же время, как отмечает Назар Черный, украинское законодательство прямо не наделяет органы местного самоуправления полномочиями вводить подобные моратории. Именно поэтому вопрос использования русскоязычного культурного продукта, по его убеждению, должен решаться на уровне Верховной Рады путем принятия соответствующего закона.

Показательной в этом контексте является и судебная практика. Так, к примеру, в 2019 году Верховный Суд рассматривал дело о попытке отменить аналогичное решение Львовского областного совета.

"В указанном деле, по иску ОО "Украинский выбор — Право народа" (учредителем которой является обвиняемый в государственной измене Виктор Медведчук) к Львовскому областному совету об отмене аналогичного решения (о применении моратория на воспроизведение русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области) КАС ВС отметил, что обжалование подобных решений возможно исключительно со стороны лиц, к которым оно было применено, что нанесло реальный и измеримый вред. Сама по себе оценка лицом решения ОМС как такого, что потенциально может нарушить права или интересы этого лица, не создает оснований для отмены решения", — рассказал адвокат.

По мнению эксперта, многочисленные аналогичные решения, которые в последние годы принимают местные советы в разных регионах страны, свидетельствуют об общественном запросе на урегулирование этого вопроса. Вместе с тем окончательные правила использования языков в культурном пространстве должны определяться не на местном, а на общегосударственном уровне.

Ранее уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявляла, что действующие штрафы за нарушение языкового законодательства являются слишком низкими и не побуждают нарушителей соблюдать закон. Именно поэтому она выступает за увеличение размера штрафов в два-три раза, особенно для тех, кто систематически и сознательно игнорирует языковые нормы.

Также омбудсмен рассказывала, что после начала полномасштабной войны большинство украинцев, которые сознательно хотели перейти на государственный язык, уже сделали этот выбор. По ее словам, все, кто "считает себя homo sapiens" и понимает связь между языком, идентичностью и поведением, уже перешли на украинский.