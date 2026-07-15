Возив допомогу в АТО та скаржився на беззаконня співробітників СБУ: з'явилися нові факти про Лучанова

Ім'я екскомандира 155-ї ОМБр Станіслава Лучанова на вустах у всіх через підозри у викраденні та вбивстві двох братів. Однак свого часу він теж скаржився на беззаконня силовиків

Ще у 2016 році, коли Лучанов був волонтером і возив допомогу військовослужбовцям у зону АТО, його, за його словами, побив співробітник СБУ. Про це екскомбриг повідомляв у Facebook, а цей допис виявили журналісти NGL.media.

Як розповідав фігурант гучної справи, під час поїздки з гуманітарною допомогою для 93-ї бригади на блокпосту між Донецькою та Дніпропетровською областями його нібито побили співробітники СБУ за те, що він не передав паспорт в руки одному з них. Йому зламали ребро.

"І це вже не перший інцидент саме з цією зміною, і не тільки у мене. Які заходи потрібно вжити, щоб цих нелюдів було покарано? Чи це все нормальне явище для співробітників СБУ ще з часів Майдану? Усім, хто може щось підказати, пишіть. Дуже прикро, і навіть не за себе, а за те, що у нас так нічого з часів майдану не змінилося", — йшлося в його зверненні до міністра внутрішніх справ України.

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Лучанов і армія: що відомо

Як повідомляє ресурс, свого часу Лучанов, який у 2003 році закінчив Харківський військовий університет, служив у 93-й окремій механізованій бригаді. Він недовго прослужив у війську, пішовши з армії, і 2014 рік зустрів уже як цивільна особа.

Він займався сільським господарством, ввозив автомобілі з Європи, а у 2021 році зареєструвався як ФОП для торгівлі автозапчастинами.

У 2014 році, після того, як РФ окупувала Крим, Лучанов почав займатися волонтерською діяльністю та допомагав своїй 93-й ОМБр. Один із військовослужбовців, які служили в бригаді на той час, підтвердив, що Лучанов активно підтримував бійців.

Лучанов, будучи фермером, допомагав переселенцям

Відійшовши від волонтерської діяльності, до 2022 року він жив звичайним життям, але з початком повномасштабного вторгнення знову почав допомагати військовим, а в 2023-му мобілізувався разом із дружиною Ольгою до 23-ї ОМБр. Пізніше подружжя розлучилося.

Потім Лучанов служив у 425-му окремому стрілецькому батальйоні, після чого командував 210-м окремим батальйоном територіальної оборони.

Новий етап у кар’єрі — посада начальника штабу 425-го окремого штурмового полку "Скала", яку Лучанов обіймав до лютого 2026 року включно. У тому ж місяці його призначили командиром 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської. До речі, після скандалу в "Скалі" відмежувалися від фігуранта розслідування.

Лучанов є повним кавалером ордена Богдана Хмельницького, отримавши всі три ступені. Орден найвищого I ступеня він отримав у травні цього року, вже маючи звання підполковника.

Нагадаємо, Лучанов не визнав свою провину у викраденні та вбивстві братів Мосейчуків. Пізніше прокурори заявили, що смертельні постріли зробив його підлеглий, а перед цим одному з потерпілих прострелили ногу, після чого обом братам зав’язали очі й вивезли на полігон.

Також повідомлялося, що щодо Лучанова було обрано запобіжний захід.