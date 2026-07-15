Возил помощь в АТО и жаловался на беспредел сотрудников СБУ: всплыли новые факты о Лучанове

Имя экс-командира 155-й ОМБр Станислава Лучанова у всех на слуху из-за подозрений в похищении и убийстве двух братьев. Однако в свое время он тоже жаловался на беспредел силовиков

Еще в 2016 году, когда Лучанов был волонтером и возил помощь военнослужащим в зону АТО, он, по его словам, был избит сотрудником СБУ. Об этом экс-комбриг сообщил в Facebook, а запись обнаружили журналисты NGL.mеdia.

Как рассказывал фигурант громкого дела, во время поездки с помощью для 93-й бригады на блок-посту между Донецкой и Днепропетровской областями его якобы избили работники СБУ за то, что он не передал паспорт в руки одному из них. Ему сломали ребро.

"И это уже не первый инцидент с конкретно этой сменой, и не только у меня. Какие меры нужно принять чтобы эти нелюди были наказаны? Или это все в порядке вещей для сотрудников СБУ еще с времен майдана? Всех, кто что-то может подсказать, пишите. Очень обидно и даже не за себя, а за то, что у нас так ничего с времен майдана не поменялось", — говорилось в его обращении к министру внутренних дел Украины.

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Лучанов и армия: что известно

Как пишет ресурс, в свое время Лучанов, закончив в 2003 году, Харьковский военный университет, служил в 93-й отдельной механизированной бригаде. Он недолго ел солдатских хлеб, уйдя из армии, и 2014-й встретил в статусе гражданского.

Он занимался фермерством, возил авто из Европы, а в 2021 году зарегистрировался как ФЛП для торговли автозапчастями.

В 2014 году, после того, как РФ оккупировала Крым, Лучанов занялся волонтерством и помогал своей 93-й ОМБр. Один из военнослужащих, служивших в бригаде в то время, подтверждал, что Лучанов активно поддерживал бойцов.

Лучанов, будучи фермером, помогал переселенцам

Отойдя от волонтерства, до 2022 года он жил обычной жизнью, но с началом полномасштабного вторжения снова начал помогать военным, а в 2023-м мобилизовался вместе с женой Ольгой в 23-ю ОМБр. Позже супруги развелись.

Затем Лучанов служил в 425-м отдельном стрелковом батальоне, после чего командовал 210-м отдельным батальоном территориальной обороны.

Новая ступень в карьере — должность начальника штаба 425 отдельного штурмового полка "Скала", которую Лучанов занимал до февраля 2026 включительно. В том же месяце его назначили командиром 155 отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской. Кстати, после скандала в "Скале" открестились от фигуранта расследования.

Лучанов является полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого, получив все три степени. Орден высшей I степени он получил в мае этого года уже в звании подполковника.

Напомним, Лучанов не признал свою вину в похищении и убийстве братьев Мосейчуков. Позже прокуроры заявили, что смертельные выстрелы произвел его подчиненный, а перед этим одному из потерпевших прострелили ногу, после чего обоим братьям завязали глаза и вывезли на полигон.

Также сообщалось, что Лучанову избрали меру пресечения.