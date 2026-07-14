Братьев Мосейчуков убил подчиненный экс-комбрига: одному из них восемь раз выстрелили в голову, — СМИ

Бывший командир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов, по версии обвинения, лично не стрелял в похищенных братьев Максима и Романа Мосейчуков. Прокуроры заявили, что смертельные выстрелы произвел его подчиненный, а перед этим одному из потерпевших прострелили ногу, после чего обоим братьям завязали глаза и вывезли на полигон.

Как пишет издание "РБК-Украина", 14 июля во время судебного заседания сторона обвинения сообщила, что непосредственным исполнителем убийства братьев Мосейчуков был не бывший командир 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской Станислав Лучанов, а командир батальона этой же бригады Алексей Долголенко.

По данным следствия, Лучанов якобы организовал преступление и поручил его совершение подчиненному. Как утверждают прокуроры, именно Долголенко смертельно ранил братьев: одному выстрелил в голову один раз, другому — восемь раз.

В ходе заседания также были озвучены новые подробности похищения. Как уточняет корреспондент "ТСН", находившийся в зале суда, во время нападения один из военных несколько раз выстрелил в ногу одному из братьев, чтобы лишить его возможности сбежать или оказать сопротивление. После этого обоим мужчинам завязали глаза и силой посадили в автомобиль.

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По версии следствия, в ночь на 28 июня семеро мужчин ворвались во двор, где находились братья Мосейчуки, после чего вывезли их на полигон 155-й бригады в окрестностях Полтавы. Там потерпевших поочередно убили, а их тела спрятали в заранее выкопанных могилах.

Кроме того, прокурор заявил, что к подготовке преступления Лучанов якобы привлек группу подчиненных военнослужащих. По словам стороны обвинения, бывший комбриг дал им указание распределить роли между собой и координировать подготовку и совершение похищения и убийства.

Сам Лучанов отрицает свою причастность к преступлению. Он заявил, что не отдавал приказов похищать или убивать братьев Мосейчуков и во время этих событий находился в отпуске. В то же время бывший комбриг согласился с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и заявил о готовности сотрудничать со следствием.

Какую меру пресечения избрали в отношении Лучанова

В итоге 14 июля Рокитнянский районный суд Киевской области назначил бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Станиславу Лучанову меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей без права освобождения под залог. Сам подозреваемый заявил, что не признает вины, однако согласился находиться в СИЗО и сотрудничать со следствием.

Прокуратура настаивала на аресте, мотивируя это тем, что Лучанов ранее самовольно покидал воинскую часть, может оказывать влияние на свидетелей и скрываться от следствия. Также во время заседания прокуроры заявили, что похищение братьев Мосейчуков было заранее спланировано, а между военными якобы заранее распределили роли для совершения преступления.

Скандал в 155-й бригаде — что известно

Напомним, что 11 июля стало известно о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова после задержания военнослужащих его подразделения, которых подозревали в похищении двух гражданских лиц в Киевской области. Тогда Оперативное командование "Север" подтвердило, что офицер самовольно покинул место службы.

В тот же день Станиславу Лучанову и еще нескольким фигурантам дела было предъявлено подозрение в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве. Уже 13 июля Станислава Лучанова задержали в Киеве. По данным СМИ, на момент задержания он находился в автомобиле вместе с адвокатом.

Кроме того, в полиции пояснили, что, по версии следствия, мотивом похищения братьев стал бытовой конфликт. Накануне один из погибших поссорился с местной жительницей из-за громкой музыки и езды на мотоциклах, а после того, как братья отказались извиниться перед ее мужем-военнослужащим, тот якобы решил отомстить, привлекая к этому других военных.

Также Фокус писал, что перед похищением братьев Максима и Романа Мосейчуков над их домом в селе Калиновка Киевской области регулярно замечали неизвестный дрон. По словам местных жителей, беспилотник несколько дней зависал именно над домом братьев, а незадолго до похищения в село также приезжали мужчины, которые разыскивали владельцев мотоциклов по заранее подготовленному списку.