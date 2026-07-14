Братів Мосейчуків убив підлеглий екскомбрига: одному з них вісім разів вистрілили в голову, – ЗМІ

Колишній командир 155-ї окремої механізованої бригади Станіслав Лучанов, за версією сторони обвинувачення, не стріляв у викрадених братів Максима та Романа Мосейчуків особисто. Прокурори заявили, що смертельні постріли здійснив його підлеглий, а перед цим одному з потерпілих прострелили ногу, після чого обом братам зав'язали очі та вивезли на полігон.

Як пише видання "РБК-Україна", 14 липня під час судового засідання сторона обвинувачення повідомила, що безпосереднім виконавцем убивства братів Мосейчуків був не колишній командир 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської Станіслав Лучанов, а командир батальйону цієї ж бригади Олексій Долголенко.

За даними слідства, Лучанов нібито організував злочин і доручив його виконання підлеглому. Як стверджують прокурори, саме Долголенко смертельно розстріляв братів: одному вистрілив у голову один раз, іншому — вісім разів.

Під час засідання також озвучили нові деталі викрадення. Як уточнює кореспондент "ТСН", який перебував у залі суду, під час нападу один із військових кілька разів вистрілив у ногу одному з братів, щоб позбавити його можливості втекти або чинити опір. Після цього обом чоловікам зав'язали очі та силоміць посадили до автомобіля.

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За версією слідства, у ніч проти 28 червня семеро чоловіків увірвалися на подвір'я, де перебували брати Мосейчуки, після чого вивезли їх на полігон 155-ї бригади поблизу Полтави. Там потерпілих по черзі вбили, а їхні тіла приховали у заздалегідь викопаних могилах.

Крім того, прокурор заявив, що до підготовки злочину Лучанов нібито залучив групу підлеглих військовослужбовців. За словами сторони обвинувачення, колишній комбриг дав їм вказівку розподілити ролі між собою та координувати підготовку і виконання викрадення та вбивства.

Сам Лучанов свою причетність до злочину заперечує. Він заявив, що не віддавав наказів викрадати чи вбивати братів Мосейчуків і під час цих подій перебував у відпустці. Водночас екскомбриг погодився із клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та заявив про готовність співпрацювати зі слідством.

Який запобіжний захід обрали Лучанову

Зрештою, 14 липня Рокитнянський районний суд Київської області обрав колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Станіславу Лучанову запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою без права внесення застави. Сам підозрюваний заявив, що не визнає провини, однак погодився перебувати в СІЗО та співпрацювати зі слідством.

Прокуратура наполягала на арешті, аргументуючи це тим, що Лучанов раніше самовільно залишав військову частину, може впливати на свідків і переховуватися від слідства. Також під час засідання прокурори заявили, що викрадення братів Мосейчуків було заздалегідь сплановане, а між військовими нібито заздалегідь розподілили ролі для виконання злочину.

Скандал у 155-й бригаді — що відомо

Нагадаємо, що 11 липня стало відомо про розшук командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова після затримання військовослужбовців його підрозділу, яких підозрювали у викраденні двох цивільних на Київщині. Тоді Оперативне командування "Північ" підтвердило, що офіцер самовільно залишив місце служби.

Цього ж дня Станіславу Лучанову та ще кільком фігурантам справи повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі та умисному вбивстві. Вже 13 липня Станіслава Лучанова затримали у Києві. За даними ЗМІ, на момент затримання він перебував в автомобілі разом із адвокатом.

Крім того, у поліції пояснили, що, за версією слідства, мотивом викрадення братів став побутовий конфлікт. Напередодні один із загиблих посварився з місцевою жителькою через гучну музику та їзду на мотоциклах, а після того, як брати відмовилися вибачатися перед її чоловіком-військовослужбовцем, той нібито вирішив помститися, залучивши до цього інших військових.

Також Фокус писав, що перед викраденням братів Максима та Романа Мосейчуків над їхнім будинком у селі Калинівка на Київщині регулярно помічали невідомий дрон. За словами місцевих жителів, безпілотник кілька днів зависав саме над оселею братів, а незадовго до викрадення до села також приїжджали чоловіки, які розшукували власників мотоциклів за заздалегідь підготовленим списком.