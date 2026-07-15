Думали, що повернуться живими: у Київській області попрощалися з убитими братами Мосейчуками (відео)

У селі Калинівка Київської області 15 липня провели в останню путь 36-річного Максима та 35-річного Романа Мосейчуків. У їхньому викраденні та вбивстві підозрюють екс-командира бригади та бійців 155-ї ОМБр.

Односельці відгукуються про загиблих братів лише позитивно, повідомляють журналісти ТСН. Люди вийшли на вулиці Калинівки, щоб зустріти траурний кортеж.

"Наскільки я знаю, вони були хорошими хлопцями. Максима я знаю по роботі, ми з ним удвох працювали в магазині. Це були хороші хлопці, нічого поганого про них сказати не можу. Дуже шкода, що цих двох хлопців більше немає", — розповіла одна з мешканок села.

За її словами, новина про викрадення братів поширилася дуже швидко, проте у селі до останнього сподівалися, що Юрій і Максим повернуться живими.

"А так вийшло, що ні", — зітхає жінка.

Вбивство братів Мосейчуків: що відомо

Юрія та Максима викрали в Калинівці в ніч з 27 на 28 червня. Родичі спочатку намагалися знайти їх самостійно, але після марних пошуків 3 липня звернулися до поліції.

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9 липня їхні тіла з численними вогнепальними пораненнями було знайдено закопаними в лісосмузі в Полтавській області. Про страшну знахідку рідні загиблих дізналися зі ЗМІ.

"Найстрашніше, що їх викрали — і дітей немає. Вони дружили з моїми дітьми. Вони дуже хороші діти. Це жахливо. Їхній батько загинув на війні, а мати перенесла три інсульти", — цитує "Новое время" односельчанку братів.

З живих чоловіків у родині залишився лише молодший брат загиблих — 34-річний Сергій. Батько братів захищав Україну і загинув у 2023 році. Максим також воював у складі Національної гвардії України, але після загибелі батька та погіршення стану здоров’я матері звільнився зі служби.

14 липня Рокитнянський районний суд Київської області заарештував у цій справі колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Станіслава Лучанова, якого затримали днем раніше. У справі про вбивство братів Мосейчуків він став десятим підозрюваним: до нього поліція затримала дев’ятьох військовослужбовців його бригади, один із яких і вказав місце, де були заховані тіла.

За версією поліції, один із братів нібито нецензурно вилаяв дружину Лучанова, а коли комбриг зажадав вибачень, вони йому грубо відмовили. Тоді, як вважають у поліції, Лучанов вирішив помститися їм за допомогою підлеглих військовослужбовців.

У ніч на 28 червня семеро чоловіків увірвалися на подвір’я, де перебували брати Мосейчуки, після чого вивезли їх на полігон 155-ї бригади в околицях Полтави. Там потерпілих по черзі вбили, а їхні тіла сховали у заздалегідь викопаних могилах.

14 липня під час судового засідання сторона обвинувачення повідомила, що безпосереднім виконавцем вбивства братів Мосейчуків був не Лучанов, а командир батальйону цієї ж бригади Олексій Долголенко.

Як стверджують прокурори, саме Долголенко смертельно поранив братів: одному вистрілив один раз у голову, а в іншого випустив вісім куль.

Скандал у 155-й бригаді — що відомо

Нагадаємо, що 11 липня стало відомо про розшук командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова після затримання військовослужбовців його підрозділу, яких підозрювали у викраденні двох цивільних осіб у Київській області. Тоді Оперативне командування "Північ" підтвердило, що офіцер самовільно залишив місце служби.

Того ж дня Станіславу Лучанову та ще кільком фігурантам справи було висунуто підозру в незаконному позбавленні волі та умисному вбивстві. Вже 13 липня Станіслава Лучанова затримали в Києві. За даними ЗМІ, на момент затримання він перебував в автомобілі разом із дружиною. Вони їхали до адвоката.

Суд заарештував колишнього командира бригади на 60 днів. Він так і не визнав свою провину.

Також повідомлялося, що перед викраденням братів Максима та Романа Мосейчуків над їхнім будинком у селі Калинівка Київської області регулярно помічали невідомий дрон. За словами місцевих жителів, безпілотник кілька днів зависав саме над будинком братів, а незадовго до викрадення до села також приїжджали чоловіки, які розшукували власників мотоциклів за заздалегідь підготовленим списком.