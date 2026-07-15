Думали, что вернутся живыми: в Киевской области попрощались с убитыми братьями Мосейчук (видео)

В селе Калиновка Киевской области 15 июля попрощались с 36-летним Максимом и 35-летним Романом Мосейчук. В их похищении и убийстве подозревают экс-комбрига и бойцов 155-й ОМБр.

Односельчане говорят о погибших братьях только хорошее, сообщают журналисты ТСН. Люди вышли на улицы Калиновки, чтобы встретить траурный кортеж.

"Насколько я знаю, они были хорошими ребятами. Максима я знаю по работе, с ним вдвоем в магазине работали. Это были хорошие ребята, ничего плохого сказать не могу. Очень жаль, что двоих парней не стало", — рассказала одна из жительниц села.

По ее словам, новость о похищении братьев разнеслась очень быстро, однако в селе до последнего надеялись, что Юрий и Максим вернутся живыми.

"А так получилось, что нет", — вздыхает женщина.

Убийство братьев Мосейчук: что известно

Юрия и Максима похитили в Калиновке в ночь с 27 на 28 июня. Родственники сначала пытались найти их самостоятельно, но после безуспешных поисков 3 июля обратились в полицию.

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9 июля их тела с многочисленными огнестрельными ранениями были найдены закопанными в лесополосе в Полтавской области. О страшной находке родные погибших узнали из СМИ.

"Самое страшное, что похитили, — и детей нет. Они дружили с моими ребятами. Они очень хорошие дети. Это ужасно. Отец у них погиб на войне, мать, три инсульта у нее было", — цитирует "Новое время" односельчанку братьев.

Из живых мужчин в семье остался только младший брат погибших 34-летний Сергей. Отец братьев защищал Украину и погиб в 2023 году. Максим также воевал в составе Национальной гвардии Украины, но после гибели отца и ухудшения состояния матери уволился со службы.

14 июля Рокитнянский районный суд Киевской области арестовал по этому бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислава Лучанов, задержанного днем ранее. В деле об убийстве братьев Мосейчуков он стал десятым подозреваемым: до него полиция задержала девятерых военнослужащих его бригады, один из которых и указал место, где были спрятаны тела.

По версии полиции, один из братьев якобы нецензурно обругал жену Лучанова, а когда комбриг потребовал извинений, они ему грубо отказали. Тогда, как считают в полиции, Лучанов решил отомстить им с помощью подчиненных военнослужащих.

В ночь на 28 июня семеро мужчин ворвались во двор, где находились братья Мосейчуки, после чего вывезли их на полигон 155-й бригады в окрестностях Полтавы. Там потерпевших поочередно убили, а их тела спрятали в заранее выкопанных могилах.

14 июля во время судебного заседания сторона обвинения сообщила, что непосредственным исполнителем убийства братьев Мосейчуков был не Лучанов, а командир батальона этой же бригады Алексей Долголенко.

Как утверждают прокуроры, именно Долголенко смертельно ранил братьев: одному раз выстрелил в голову, в другого выпустил восемь пуль.

Скандал в 155-й бригаде — что известно

Напомним, что 11 июля стало известно о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова после задержания военнослужащих его подразделения, которых подозревали в похищении двух гражданских лиц в Киевской области. Тогда Оперативное командование "Север" подтвердило, что офицер самовольно покинул место службы.

В тот же день Станиславу Лучанову и еще нескольким фигурантам дела было предъявлено подозрение в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве. Уже 13 июля Станислава Лучанова задержали в Киеве. По данным СМИ, на момент задержания он находился в автомобиле вместе женой. Они ехали к адвокату.

Суд отправил экс-комбрига под арест на 60 дней. Он так и не признал свою вину.

Также сообщалось, что перед похищением братьев Максима и Романа Мосейчуков над их домом в селе Калиновка Киевской области регулярно замечали неизвестный дрон. По словам местных жителей, беспилотник несколько дней зависал именно над домом братьев, а незадолго до похищения в село также приезжали мужчины, которые разыскивали владельцев мотоциклов по заранее подготовленному списку.