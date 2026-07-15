Раніше лише чули, а тепер побачили: у Києві помітили дуже незвичайну ворону (фото)

Фразеологізм "біла ворона", схоже, перестав бути лише фразеологізмом і набув цілком матеріального втілення.

Ворона-альбіноса помітили в Києві, а фотографіями птаха в Threads поділилася користувачка під ніком cat_zhayvoronok.

""Білу ворону", про яку ми чуємо все життя, я сьогодні побачила. Вона сидить гордо, окремо від інших. P.S. Спочатку подумала, що це якийсь орел)", — написала авторка публікації.

Ворона привертає увагу своїм незвичайним виглядом Фото: Threads / cat_zhayvoronok Фото: Threads / cat_zhayvoronok

Як пише "Телеграф", білих ворон у Києві бачать другий рік поспіль, хоча ці птахи — вкрай рідкісне явище.

Білий колір цих птахів — результат генетичних аномалій, зокрема альбінізму, піебальдизму (часткового альбінізму) або лейцизму, які порушують вироблення меланіну. У ворон, яких помітили в столиці, — лейцизм, а точніше його особлива форма — дилюція.

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При лейцизмі клітини організму частково або повністю втрачають здатність виробляти або розподіляти меланін (темний пігмент) у пір’ї

Як видно на фото, у цих ворон чорний колір не зник повністю, а став ніжно-коричневим, ніби розбавленим, що й є ефектом дилюції.

Фото: Телеграф

Зазначається, що, на відміну від альбіносів, у таких птахів лапи й очі залишаються темними.

З таким забарвленням у дикій природі вижити складно, оскільки птахи добре помітні для яструбів і сов, а відсутність меланіну може навіть зробити їхнє пір’я більш крихким і схильним до зносу.

Також таких пташенят не приймають у зграї, виганяючи їх із групи.

Нагадаємо, ворона підкинула на дах змію, яка зникла з дому рік тому.

Також повідомлялося, що ворона вже 26 років ходить снідати в один і той самий бар.