Раньше только слышали, теперь увидели: в Киеве заметили очень необычную ворону (фото)

Фразеологизм "белая ворона", похоже, перестал быть таковым и обрел вполне материальное воплощение.

Ворону-альбиноса заметили в Киеве, а фотографиями птицы в Threads поделилась пользователь под ником cat_zhayvoronok.

""Белую ворону", о которой мы слышим всю жизнь, я сегодня увидела. Сидит гордо, отдельно от других. P.s Сначала подумала, это какой-то орел)" — написала автор публикации.

Ворона привлекает внимание своим необычным видом Фото: Threads / cat_zhayvoronok Фото: Threads / cat_zhayvoronok

Как пишет "Телеграф" белых ворон в Киеве видят второй год подряд, хотя эти птицы — крайне редкое явление.

Белый цвет этих пернатых — результат генетических аномалий, в частности альбинизма, пиебалдизма (частичный альбинизм) или лейцизма, нарушающих выработку меланина. У ворон, которых заметили в столице, — лейцизм, а точнее его особая форма дилюция.

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При лейцизме клетки организма частично или полностью теряют способность производить или распределять меланин (темный пигмент) в перьях

Как видно на фото, у этих ворон черный цвет не исчез полностью, а стал нежно-коричневым, словно разбавленным, что и является эффектом дилюции.

Фото: Телеграф

Отмечается, что в отличие от альбиносов, у таких птиц лапы и глаза остаются темными.

С таким окрасом в дикой природе выжить сложно, поскольку птицы весьма заметны для ястребов и сов, а отсутствие меланина может даже сделать их перья более хрупкими и склонными к износу.

Также подобных птенцов не жалуют в стае, выбрасывая из группы.

Напомним, ворона подбросила на крышу змею, которая исчезла из дома год назад.

Также сообщалось, что ворона уже 26 лет ходит завтракать в один и тот же бар.