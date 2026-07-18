Туроператор без пояснень висадив групу дітей на АЗС: 7 годин просто неба й без речей, — ЗМІ (відео)

Група дітей поверталась з-за кордону у автобусі туристичного оператора, але їх раптом висадили у Чернівцях без речей та пояснень, розповіли у мережі. На відео показали, як тургрупа проводить час на заправці: дехто плаче, інші страждають від спеки. Як вирішилась проблема з дітьми, яких лишили на АЗС?

Група повертались у автобусі з табору у Болгарії та прямували до Києва, ідеться у Telegram-каналі "Реальний Київ". автобус під'їхав до заправки та висадив 70 дітей та супроводжуючих. При цьому водій запевняв, що повернеться через 30 хвилин. В підсумку діти та супроводжуючі дорослі провели сім годин просто неба, при цьому не було ніякої допомоги від туроператра.

Відео з кадрами інциденту зняла одна з жінок, яка опинилась у проблемній ситуації в Чернівцях, не доїхавши 1000 км до домівки в Києві. Вона показала групу дітей віком від 8 до 10-14 років, які ходять між машинами на заправці. Бачимо, що дехто плаче та притуляється до супроводжуючих. Крім того, усі хвилюються, оскільки не знають, що робити та як впоратись з ситуацією. Коли камера розвертається, то у кадр потрапляють підлітки: хтось сидить на стільчиках, які вивнесли з АЗС, хтось — просто на тротуарі. Речі, які є у дітей, — це телефони в руках, светри та бейсболки.

Відео дня

"Ми без речей. Нам сказали швидко вийти з автобусу — і до побачення. Діти втомлені. Це ненормально, що неповнолітні діти хто зна де сидять ось так" — сказала жінка на відео.

Наголошується, що відповіді від туроператора не було. У соцмережах написали, що ідеться про туроператора Sakums, який зненацька перестав виходити на зв'язок.

Інцидент з дітьми — деталі

Тим часом медіа "Новини Live" повідомило, що дітям надали автобус та відправили додому після тривалого очікування.

Інцидент з дітьми — інформація про ситуацію 18 липня

У мережі можна відшукати сайт та сторінки у соцмережіах туроператора Sakums. Компанія справді пропонує дитячий відпочинок у Болгарії та в інших країнах. Коментарів щодо інциденту з дітьми на ресурсках туроператора немає.

Зазначимо, Фокус писав про інші інциденти з дітьми в Україні. Один випадок стався у Миколаївській області. Медіа розповіли, що дітям готували їжу просто неба. На фото з місця подій — працівники їдальні, які розколали продукти на вулиці, а потім школярів годують стравами, приготлвеними з цих продуктів. На інцидент відреагував міський голова, який заявив, що розбереться з проблемою.

Нагадуємо, у вересні стався скандал з блогеркою зі Львова, яка обізвала дітей "другосортними".