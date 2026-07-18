Туроператор без объяснений высадил группу детей на АЗС: 7 часов под открытым небом и без вещей, — СМИ

Группа детей возвращалась из-за границы на автобусе туристического оператора, но их внезапно высадили в Черновцах без вещей и объяснений, как сообщили в сети. На видео показали, как тургруппа проводит время на заправке: некоторые плачут, другие страдают от жары. Как решилась проблема с детьми, которых оставили на АЗС?

Группа возвращалась на автобусе из лагеря в Болгарии и направлялась в Киев, как сообщается в Telegram-канале "Реальный Киев". Автобус подъехал к заправке и высадил 70 детей и сопровождающих. При этом водитель уверял, что вернётся через 30 минут. В итоге дети и сопровождающие взрослые провели семь часов под открытым небом, при этом никакой помощи от туроператора не поступило.

Видео с кадрами инцидента сняла одна из женщин, которая оказалась в сложной ситуации в Черновцах, не доехав 1000 км до дома в Киеве. Она запечатлела группу детей в возрасте от 8 до 10–14 лет, которые ходят между машинами на заправке. Видно, что некоторые плачут и прижимаются к сопровождающим. Кроме того, все волнуются, поскольку не знают, что делать и как справиться с ситуацией. Когда камера поворачивается, в кадр попадают подростки: кто-то сидит на стульях, вынесенных с АЗС, кто-то — прямо на тротуаре. Вещи, которые есть у детей, — это телефоны в руках, свитера и бейсболки.

Відео дня

"У нас нет вещей. Нам сказали быстро выйти из автобуса — и до свидания. Дети устали. Это ненормально, что несовершеннолетние дети кто знает где сидят вот так", — сказала женщина на видео.

Отмечается, что ответа от туроператора не поступило. В соцсетях сообщили, что речь идет о туроператоре Sakums, который неожиданно перестал выходить на связь.

Инцидент с детьми — подробности

Между тем СМИ "Новости Live" сообщило, что детям предоставили автобус и отвезли их домой после длительного ожидания.

Инцидент с детьми — информация о ситуации 18 июля

В сети можно найти сайт и страницы в социальных сетях туроператора Sakums. Компания действительно предлагает детский отдых в Болгарии и других странах. Комментариев по поводу инцидента с детьми на ресурсах туроператора нет.

Отметим, что Фокус писал о других инцидентах с детьми в Украине. Один из случаев произошел в Николаевской области. СМИ сообщили, что детям готовили еду под открытым небом. На фото с места событий — работники столовой, которые разрезали продукты на улице, а затем кормят школьников блюдами, приготовленными из этих продуктов. На инцидент отреагировал городской голова, который заявил, что разберется с проблемой.

Напоминаем, что в сентябре разразился скандал с блогершей из Львова, которая обозвала детей "второсортными".