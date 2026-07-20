"Нагадує біотуалет": українці розкритикували новий меморіал Ірині Фаріон у Львові (фото)

У Львові до другої річниці вбивства мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон відкрили меморіальний простір на місці, де вона отримала смертельне поранення. Водночас нова пам'ятна стела викликала неоднозначну реакцію серед українців: частина користувачів соцмереж розкритикувала її зовнішній вигляд, тоді як інші наголосили на символізмі проєкту.

Як пише видання "Суспільне Львів", простір пам'яті облаштували на вулиці Томаша Масарика у Львові — саме там 19 липня 2024 року була смертельно поранена Ірина Фаріон. На відкриття прийшли її рідні, друзі, львів'яни та небайдужі містяни.

Під час церемонії донька мовознавиці Софія Особа зазначила, що пам'ятна стела має стати місцем, яке зберігатиме ідеї та вислови її матері. За її словами, кожен, хто приходитиме до меморіалу, зможе ознайомитися з думками Ірини Фаріон, адже вони, як вона наголосила, залишаються актуальними й сьогодні. Водночас Софія Особа також заявила, що боротьба за справедливість у справі вбивства її матері триває.

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Центральним елементом нового скверу стала меморіальна стела, на чотирьох гранях якої прорізані слова "мова", "воля", "нація" та "сила". Крізь ці прорізи можна побачити камінь, розташований усередині конструкції, на якому викарбувано двадцять цитат Ірини Фаріон. Вислови для меморіалу автори проєкту відбирали спільно з родиною мовознавиці.

Меморіальний простір створила команда Guess Line Architects, до складу якої увійшли й колишні студенти Ірини Фаріон. Один із авторів проєкту Андрій Лесюк розповів, що стела виготовлена з патинованої міді, яка з часом змінюватиме свій колір під впливом погодних умов.

За словами архітектора, лаконічна форма меморіалу символізує скромність, простоту та чистоту Ірини Фаріон. Він пояснив, що відвідувачам пропонують не просто оглянути пам'ятний знак, а взаємодіяти з ним: через вирізані слова побачити камінь із цитатами, осмислити їх та глибше зрозуміти постать мовознавиці.

Про відкриття меморіального простору повідомив і міський голова Львова Андрій Садовий. У Facebook він зазначив, що новий простір не задумувався як традиційний пам'ятник, до якого приходять лише покласти квіти. За словами мера, меморіал створений для того, щоб його читали, досліджували та відкривали для себе щоразу по-новому. Також він подякував родині Ірини Фаріон, архітекторам та всім, хто долучився до реалізації проєкту.

У Львові до других роковин вбивства Ірини Фаріон відкрили простір пам'яті з меморіальною стелою Фото: Суспільне

Водночас у коментарях під дописом Садового користувачі соцмереж висловили різні думки щодо нового меморіалу. Значна частина коментаторів критично оцінила його зовнішній вигляд. Дехто писав, що конструкція нагадує громадський або біотуалет, інші називали її "шафою" чи "коробкою" та висловлювали переконання, що Ірина Фаріон заслуговує на більш традиційний і монументальний пам'ятник. Окремі користувачі зазначали, що задум може бути символічним, однак, на їхню думку, реалізація виявилася невдалою.

Зокрема, під дописом посадовця писали:

"Це просто жахливо! Як вони могли таке дозволити?"

"Щось тут не так… Нагадує унітаз. Невже Ірина Фаріон заслуговує на такий меморіал?"

"Яка ганьба. Створіть гідний пам'ятник Ірині Фаріон. Вона все життя присвятила Україні, і ми досі сумуємо за її чесними та принциповими словами".

"Вона заслуговувала на значно краще. Це сміх крізь сльози".

"Що це за шафа чи якась коробка? Сором".

"Чесно кажучи, це виглядає жахливо. Єдине, що тут справді виглядає достойно, — портрет Ірини Фаріон. Сам меморіал викликає лише здивування".

"Сподіваюся, що в майбутньому тут встановлять справді гідний пам'ятник, який відповідатиме масштабу цієї постаті. Вічна пам'ять Ірині".

"Боже, спочатку подумав, що це громадський туалет. Ідея, можливо, була цікавою, але форма вийшла дуже невдалою".

"Хто автор цієї ідеї? Це виглядає жахливо".

"Мені це більше нагадує біотуалет, ніж меморіал".

Українці розкритикували новий меморіал Ірині Фаріон у Львові Фото: Скриншот Українці розкритикували новий меморіал Ірині Фаріон у Львові Фото: Скриншот

Раніше донька Ірини Фаріон Софія Особа розповіла, що на могилі мовознавиці на Личаківському цвинтарі постійно залишають записки, квіти та військові шеврони. За її словами, у посланнях українці дякують Фаріон за її діяльність, називають її своїм учителем, народним героєм і визначною постаттю України.

У квітні Фокус писав, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко під час засідання Шевченківського районного суду Львова намагався вкоротити собі віку. Перед цим він заявив, що оголосив голодування через нібито порушення його права на захист, однак суд продовжив розгляд справи та залишив його під вартою.