"Напоминает биотуалет": украинцы раскритиковали новый мемориал Ирине Фарион во Львове (фото)

Во Львове ко второй годовщине убийства лингвиста и общественной деятельницы Ирины Фарион открыли мемориальный комплекс на месте, где она получила смертельное ранение. В то же время новая памятная стела вызвала неоднозначную реакцию среди украинцев: часть пользователей соцсетей раскритиковала ее внешний вид, тогда как другие подчеркнули символизм проекта.

Как сообщает издание "Суспільне Львов", мемориальный уголок обустроили на улице Томаша Масарика во Львове — именно там 19 июля 2024 года была смертельно ранена Ирина Фарион. На открытие пришли ее родные, друзья, львовяне и неравнодушные горожане.

Во время церемонии дочь лингвистки София Особа отметила, что памятная стела должна стать местом, где будут храниться идеи и высказывания её матери. По её словам, каждый, кто будет приходить к мемориалу, сможет ознакомиться с мыслями Ирины Фарион, ведь они, как она подчеркнула, остаются актуальными и сегодня. В то же время София Особа также заявила, что борьба за справедливость по делу об убийстве её матери продолжается.

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Центральным элементом нового сквера стала мемориальная стела, на четырёх гранях которой высечены слова "язык", "воля", "нация" и "сила". Через эти прорези можно увидеть камень, расположенный внутри конструкции, на котором высечены двадцать цитат Ирины Фарион. Высказывания для мемориала авторы проекта отбирали совместно с семьёй языковеда.

Мемориальный комплекс создала команда Guess Line Architects, в состав которой вошли и бывшие студенты Ирины Фарион. Один из авторов проекта Андрей Лесюк рассказал, что стела изготовлена из патинированной меди, которая со временем будет менять свой цвет под воздействием погодных условий.

По словам архитектора, лаконичная форма мемориала символизирует скромность, простоту и чистоту Ирины Фарион. Он пояснил, что посетителям предлагается не просто осмотреть памятный знак, а взаимодействовать с ним: через вырезанные слова увидеть камень с цитатами, осмыслить их и глубже понять личность языковеда.

Об открытии мемориального пространства сообщил и мэр Львова Андрей Садовый. В Facebook он отметил, что новое пространство не задумывалось как традиционный памятник, к которому приходят только для того, чтобы возложить цветы. По словам мэра, мемориал создан для того, чтобы его читали, исследовали и открывали для себя каждый раз по-новому. Также он поблагодарил семью Ирины Фарион, архитекторов и всех, кто присоединился к реализации проекта.

Во Львове к второй годовщине убийства Ирины Фарион открыли мемориальный комплекс с мемориальной стелой Фото: Суспільне

В то же время в комментариях под постом Садового пользователи соцсетей высказали разные мнения о новом мемориале. Значительная часть комментаторов критически оценила его внешний вид. Некоторые писали, что конструкция напоминает общественный или биотуалет, другие называли её "шкафом" или "коробкой" и выражали убеждение, что Ирина Фарион заслуживает более традиционного и монументального памятника. Некоторые пользователи отмечали, что замысел может быть символическим, однако, по их мнению, реализация оказалась неудачной.

В частности, под постом чиновника писали:

"Это просто ужасно! Как они могли такое допустить?"

"Что-то здесь не так… Напоминает унитаз. Неужели Ирина Фарион заслуживает такого мемориала?"

"Какой позор. Создайте достойный памятник Ирине Фарион. Она всю жизнь посвятила Украине, и мы до сих пор скучаем по её честным и принципиальным словам".

"Она заслуживала гораздо большего. Это смех сквозь слёзы".

"Что это за шкаф или какая-то коробка? Позор".

"Честно говоря, это выглядит ужасно. Единственное, что здесь действительно выглядит достойно, — портрет Ирины Фарион. Сам мемориал вызывает лишь удивление".

"Надеюсь, что в будущем здесь установят по-настоящему достойный памятник, который будет соответствовать масштабу этой личности. Вечная память Ирине".

"Боже, сначала подумал, что это общественный туалет. Идея, возможно, была интересной, но форма получилась очень неудачной".

"Кто автор этой идеи? Это выглядит ужасно".

"Мне это больше напоминает биотуалет, чем мемориал".

Украинцы раскритиковали новый мемориал Ирине Фарион во Львове Фото: Скриншот Украинцы раскритиковали новый мемориал Ирине Фарион во Львове Фото: Скриншот

Ранее дочь Ирины Фарион София Особа рассказала, что на могиле языковеда на Лычаковском кладбище постоянно оставляют записки, цветы и военные шевроны. По её словам, в посланиях украинцы благодарят Фарион за её деятельность, называют её своим учителем, народным героем и выдающейся личностью Украины.

В апреле Фокус сообщал, что подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко во время заседания Шевченковского районного суда Львова пытался покончить с собой. Перед этим он заявил, что объявил голодовку из-за якобы нарушения его права на защиту, однако суд продолжил рассмотрение дела и оставил его под стражей.