В Україні планують обмежити дітям доступ до соцмереж, — нардепка Гришина (відео)

Народна депутатка України Юлія Гришина заявила, що виступає з ініціативою щодо обмеження доступу дітей до цифрових платформ. За основу такої пропозиції, говорить політик, був взятий досвід країн Європи.

Нардепка вказує, що головна задача такого законопроєкту є захист дітей в цифровому онлайн-просторі. Про це вона заявила в інтерв'ю виданню "Комерсант Український".

Вона додає, що всі країни Європи займаються питаннями доступу дітей до популярних соцмереж. Мова йде саме про повну заборону використання таких платформ.

"Тому що там — страшні речі. Ми читаємо дослідження щодо впливу гаджетів на дітей. Тому це питання вимагає уваги держави Україна", — сказала Гришина.

Наразі, за її словами, вона з колегами напрацьовують законопроєкт щодо використання гаджетів та їх впливу на освітній процес. Нардепка відзначає, що смартфонів для дітей під час навчання "не має бути".

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Раніше Фокус повідомляв про можливу заборону гаджетів у школах. В Міносвіти кажуть, що практика залишення телефонів перед уроком у спеціальних боксах має місце у світі і навіть доводить свою ефективність.

Згодом стало відомо, що Рада готує відповідальність за небезпечні інтернет-челенджі. Документи пропонують запровадити штрафи для батьків, відповідальність для керівників шкіл та нові обов’язки для педагогів.