В Украине планируют ограничить детям доступ к соцсетям, — народный депутат Гришина (видео)

Народный депутат Украины Юлия Гришина заявила, что выступила с инициативой об ограничении доступа детей к цифровым платформам. По словам политика, в основу этого предложения был положен опыт европейских стран.

Депутат Верховной Рады отмечает, что главная задача такого законопроекта — защита детей в цифровом онлайн-пространстве. Об этом она заявила в интервью изданию "Комерсант Украинский".

Она добавляет, что все страны Европы занимаются вопросами доступа детей к популярным социальным сетям. Речь идет именно о полном запрете использования таких платформ.

"Потому что там — страшные вещи. Мы читаем исследования о влиянии гаджетов на детей. Поэтому этот вопрос требует внимания со стороны государства Украина", — сказала Гришина.

В настоящее время, по её словам, она вместе с коллегами разрабатывает законопроект об использовании гаджетов и их влиянии на образовательный процесс. Депутат отмечает, что смартфонов у детей во время занятий "не должно быть".

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Ранее "Фокус" сообщал о возможном запрете гаджетов в школах. В Минобразования заявляют, что практика сдачи телефонов перед уроком в специальные ячейки распространена в мире и даже доказывает свою эффективность.

Впоследствии стало известно, что Рада готовит меры ответственности за опасные интернет-челленджи. В документах предлагается ввести штрафы для родителей, ответственность для руководителей школ и новые обязанности для педагогов.