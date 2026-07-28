Мобілізація в Україні: які адмінпослуги можуть заблокувати порушникам

Мобілізація в Україні знову може зазнати змін. Щодо порушників мобілізаційного законодавства планують запровадити нові обмеження.

Військова омбудсменка Ольга Решетилова повідомила, що є законопроєкти, котрі передбачають додаткові обмеження для громадян, які ухиляються від мобілізації. За її словами, серед можливих заходів — арешт банківських рахунків, обмеження доступу до адміністративних послуг і використання водійських прав. Журналісти ТСН поцікавились, що саме можуть "закрити" для "ухилянтів".

У соцмережах Решетілова також зазначила, що "наше з вами відносно мирне і спокійне життя небезкоштовне. Воно оплачене часом і здоров'ям тих людей, які роками несуть службу, а також благополуччям їхніх сімей".

"Ці люди — кіборги, але вони також мають свій ресурс. Вони втомилися, їхні сім'ї виснажені, вони благають нас про заміну вже кілька років. Натомість чують про що завгодно — від дітей депутатів до "пора закінчувати війну", крім одного: "Я почув тебе, брате, закінчую справи і наступного місяця буду в строю", — написала омбудсменка.

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Пост Ольги Решетилової Фото: Скріншот

Станом на сьогодні публічно поки не повідомлялося про те, надання яких саме адмінпослуг може бути обмежено.

Мобілізація в Україні — у чому можуть обмежити порушників

Журналісти поцікавились у юристів, які спеціалізуються на мобілізаційному законодавстві, які державні послуги зараз є найпопулярнішими та надання яких може бути обмежено для порушників.

"Йдеться про послуги, що надаються зокрема ЦНАПами (серед інших послуг вони здійснюють реєстрацію особи за певним місцем проживання — ред.). Крім того, державними послугами є реєстрація шлюбів, реєстрація прав на майно, отримання різноманітних довідок, видача закордонного паспорту, обмін або видача водійського посвідчення. Якщо, наприклад, закінчився термін дії паспорта громадянина України, то особа звертається до держоргану (у 25 та 45 років). Або якщо особа втратила паспорт, то теж звертається до держоргану з цього питання", — сказав адвокат Сергій Старенький.

За його словами, законодавство не трактує банківські послуги як адміністративні: "Але банк має право запросити чинні документи для верифікації особи. Наприклад, паспорт. Якщо цей документ буде недійсним, то, відповідно, банківські послуги можуть не надаватись".

А от блокування рахунків порушників можливе тільки якщо буде окремий закон про це.

За його словами, потрібен чіткий перелік адміністративних послуг, які можуть блокуватися державою. Але, наприклад, блокування паспорта громадянина України може розцінюватись як блокування українського громадянства, що неможливе згідно Конституції.

Зазначимо, раніше Решетилова висловлювань щодо проблем з мобілізацією в Україні. Наприклад, у квітні 2026 року омбудсменка заявила, що орієнтовна кількість людей, які ухиляються від мобілізації, — це близько 1,6 млн осіб. На її думку, держава шукає шляхи комунікації з суспільством щодо цього питання, а суспільство — не шукає.

Нагадуємо, 16 липня Фокус опублікував матеріал про зміни в уряді та РНБО й зібрав інформацію про те, як це може вплинути на посилення мобілізації.