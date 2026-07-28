Мобилизация в Украине: какие админуслуги могут быть заблокированы для нарушителей

Мобилизация в Украине может вновь претерпеть изменения. В отношении нарушителей мобилизационного законодательства планируется ввести новые ограничения.

Военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что существуют законопроекты, предусматривающие дополнительные ограничения для граждан, уклоняющихся от мобилизации. По её словам, среди возможных мер — арест банковских счетов, ограничение доступа к административным услугам и использования водительских прав. Журналисты ТСН поинтересовались, что именно могут "закрыть" для "уклонистов".

В соцсетях Решетилова также отметила, что "наша с вами относительно мирная и спокойная жизнь не дается даром. Она оплачена временем и здоровьем тех людей, которые годами несут службу, а также благополучием их семей".

"Эти люди — киборги, но у них тоже есть свои пределы. Они устали, их семьи измотаны, они уже несколько лет умоляют нас о замене. Вместо этого они слышат о чём угодно — от детей депутатов до "пора заканчивать войну", кроме одного: "Я услышал тебя, брат, заканчиваю дела и в следующем месяце буду в строю", — написала омбудсмен.

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Пост Ольги Решетиловой Фото: Скриншот

На сегодняшний день пока не было публичных сообщений о том, предоставление каких именно административных услуг может быть ограничено.

Мобилизация в Украине — какими ограничениями могут наказать нарушителей

Журналисты обратились к юристам, специализирующимся на мобилизационном законодательстве, с вопросом о том, какие государственные услуги в настоящее время являются наиболее востребованными и предоставление каких из них может быть ограничено для нарушителей.

"Речь идет об услугах, предоставляемых, в частности, ЦНАПами (помимо прочего, они осуществляют регистрацию граждан по определенному месту жительства — прим. ред.). Кроме того, к государственным услугам относятся регистрация браков, регистрация прав на имущество, получение различных справок, выдача загранпаспорта, обмен или выдача водительского удостоверения. Если, например, истек срок действия паспорта гражданина Украины, то лицо обращается в государственный орган (в 25 и 45 лет). Или если лицо утратило паспорт, то также обращается в государственный орган по этому вопросу", — сказал адвокат Сергей Старенький.

По его словам, законодательство не рассматривает банковские услуги как административные: "Но банк вправе запросить действующие документы для проверки личности. Например, паспорт. Если этот документ окажется недействительным, то, соответственно, банковские услуги могут не предоставляться".

А вот блокировка счетов нарушителей возможна только в том случае, если будет принят отдельный закон об этом.

По его словам, необходим четкий перечень административных услуг, которые могут блокироваться государством. Однако, например, блокировка паспорта гражданина Украины может расцениваться как блокировка украинского гражданства, что невозможно в соответствии с Конституцией.

Отметим, что ранее Решетилова высказывалась по поводу проблем с мобилизацией в Украине. Например, в апреле 2026 года омбудсмен заявила, что ориентировочное число людей, уклоняющихся от мобилизации, составляет около 1,6 млн человек. По её мнению, государство ищет пути общения с обществом по этому вопросу, а общество — нет.

Напоминаем, что 16 июля "Фокус" опубликовал материал об изменениях в правительстве и СНБО и собрал информацию о том, как это может повлиять на усиление мобилизации.