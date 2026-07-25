Без счетов и водительского удостоверения: Решетилова рассказала о законопроекте против "уклонистов"

Военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила о наличии законопроекта, предусматривающего "санкции" за уклонение от мобилизации. Среди мер наказания — экономические рычаги, например, блокировка банковских счетов: уголовная ответственность не предусмотрена. Кроме того, будет изменена система бронирования. О чем идет речь в проекте, который вскоре поступит на рассмотрение народных депутатов?

Некоторые подробности о законопроекте Решетилова, направленном против "уклонистов", она озвучила в эфире "Радио Свобода", который состоялся вечером 24 июля. Помимо блокировки счетов, будут и другие санкции. Среди них — аннулирование водительского удостоверения и ограничение доступа к ряду административных услуг. Военный омбудсмен сообщила, что законопроект вскоре поступит в Верховную Раду и его смогут рассмотреть народные депутаты: ближайшая сессия начнется 18 августа.

Усиление мобилизации — комментарий Решетиловой см. с 26:10

Во время интервью упомянули колонку Решетиловой о новом общественном договоре, о котором она в свое время беседовала с бывшим главой Минобороны Михаилом Федоровым. Ведущая поинтересовалась, какой в таком случае может быть "справедливая мобилизация". В ответ Решетилова перечислила основные пункты нового законопроекта. Помимо ограничений в отношении уклонистов, будут и другие меры, сказала она.

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"Это комплекс мер, который позволит более эффективно вести розыск правонарушителей, уклоняющихся от мобилизации, и ограничит их свободное передвижение и доступ к определенным услугам, предоставляемым государством", — прозвучало в эфире.

Параллельно должны происходить изменения, касающиеся военнослужащих, добавила омбудсмен. Среди них — постепенная демобилизация, четкие сроки службы. Кроме того, могут измениться подходы к бронированию, добавила Решетилова. По ее словам, состоится переход "от так называемого экономического бронирования к критическому бронированию", и к этому добавится ротация военных.

"Весь этот комплекс мер должен был бы обеспечить фактически ротационный принцип. Мы постепенно увольняем из армии тех, кто уже не первый год несет службу, взял на себя всю эту ношу защиты государства, и параллельно пополняем армию новыми свежими силами", — сказала Решетилова.

Отметив, в колонке Решетиловой указано, как нужно изменить негласный общественный договор. В начале войны РФ против Украины речь шла о том, что нужно сохранить государство, и для этого следует помогать и поддерживать армию и добровольцев. Изменения, которых требует сегодняшний день: нужно сохранить государство, и государство при этом борется с коррупцией и насилием в отношении людей, а граждане берут на себя ответственность и соглашаются с жесткими мерами мобилизации.

Усиление мобилизации — подробности

Президент Украины Владимир Зеленский 23 июля также затронул тему мобилизации в Украине. Новые заявления прозвучали во время пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. Глава государства заявил, что поставил задачу новому главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому и и.о. главы Минобороны Евгению Хмаре: речь шла о ТЦК и о "нормальном облике мобилизации".

Отметим, что ранее Решетилова высказывалась по поводу проблем с мобилизацией в Украине. Например, в апреле 2026 года омбудсмен заявила, что ориентировочное число людей, уклоняющихся от мобилизации, составляет около 1,6 млн человек. По ее мнению, государство ищет пути общения с обществом по этому вопросу, а общество — нет. Еще один тезис касался необходимости ротации бойцов на фронте и установления сроков службы — это также факторы, влияющие на темпы мобилизации.

Напоминаем, что 16 июля Фокус опубликовал материал об изменениях в правительстве и СНБО и собрал информацию о том, как это может повлиять на усиление мобилизации.