Без рахунків та посвідчення водія: Решетилова розповіла про зміст законопроєкту проти "ухилянтів"

Військова омбудсменка Ольга Решетилова повідомила про існування законопроєкту з "санкціями" за ухилення від мобілізації. Серед покарань — економічні важелі, наприклад, блокування банківських рахунків: кримінальної відповідальності не передбачається. Крім того, буде зміна система бронювання. Про що ідеться у проєкті, який незабаром надійде на розгляд народних депутатів?

Деякі деталі про законопроєкт проти "ухилянтів" Решетилова озвучила в ефірі медіа "Радіо Свобода", який відбувся увечері 24 липня. Окрім блокування рахунків, будуть інші санкції. Серед них — анулювання посвідчення водія та обмеження доступу до низки адміністративних послуг. Військова омбудсменка повідомила, що законопроєкт незабаром надійде у Верховну Раду і його зможуть розглянути народні депутати: найближча сесія почнеться 18 серпня.

Посилення мобілізації — коментар Решетилової див. з 26:10

Під час інтерв'ю згадали колонку Решетилової, у якій ішлося про новий суспільний договір, про який вона свого часу говорила з ексглавою Міноборони Михайлом Федоровим. Ведуча поцікавилась, якою у такому випадку може бути "справедлива мобілізація". У відповідь Решетилова перелічила основні пункти нового законопроєкту. Окрім обмежень на ухилянтів, будуть й інші заходи, сказала вона.

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"Це такий комплекс заходів, а який дозволить більш ефективні розшукові дії тих правопорушників, які ухиляються від мобілізації, і обмежить, їхнє вільне пересування і доступ до певних послуг, які надає держава", — пролунало в ефірі.

Паралельно мають відбуватись процеси щодо військовослужбовців, додала омбудсменка. Серед них — поступова демобілізація, чіткі терміни служби. Крім того, можуть змінити підходи до бронювання, додала Решетилова. З її слів, відбудеться перехід "від так званого економічного бронювання до критичного бронювання" і до цього додадуть ротацію військових.

"Весь цей комплекс заходів мав би забезпечити фактично ротаційний принцип. Ми поступово відпускаємо з армії тих, хто вже не перший рік несе службу, взяв на себе весь цей тягар захисту держави й паралельно поповнюємо новими свіжими силами армію", — сказала Решетилова.

Зауважмо, у колонці Решетилова описала своє бачення нового негласного суспільного договору. На початку війни РФ проти України ішлося про те, що слід зберегти державу і для цього слід допомагати та підтримувати армію та добровольців. Зміни яких вимагає сьогоднішній день: слід зберегти державу, і держава при цьому бореться з корупцією та насильством проти людей, а громадяни беруть відповідальність та погоджуються з жорсткими заходами мобілізації.

Посилення мобілізації — деталі

Президент України Володимир Зеленський 23 липня також згадав про мобілізацію в Україні. Нові тези пролунали під час пресконференції з премʼєр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном. Глава держави заявив, що поставив завдання новому головнокомандувачу ЗСУ Михайлу Драпатому та в.о. глави Міноборони Євгену Хмарі: ішлося про ТЦК і про "нормальне обличчя мобілізації".

Зазначимо, раніше Решетилова висловлювань щодо проблем з мобілізацією в Україні. Наприклад, у квітні 2026 року омбудсменка заявила, що орієнтовна кількість людей, які ухиляються від мобілізації, — це близько 1,6 млн осіб. На її думку, держава шукає шляхи комунікації з суспільством щодо цього питання, а суспільство — не шукає. Ще одна теза стосувалась потреби ротації бійців на фронті та встановлення термінів служби — це також фактори, які впливають на темпи мобілізації.

Нагадуємо, 16 липня Фокус опублікував матеріал про зміни в уряді та РНБО й зібрав інформацію про те, як це може вплинути на посилення мобілізації.