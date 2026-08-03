Через спеку на трасі з Києва "попливло" дорожнє покриття (відео)

Висока температура повітря в Україні позначається на якості дорожнього покриття, що може загрожувати учасникам руху.

Напередодні ввечері на 125 км автодороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин поблизу села Йосипівка в Коростенському районі через високу температуру повітря відбулося деформування та підняття дорожнього покриття. Відповідні кадри опублікувала патрульна поліція Житомирської області.

У зв'язку з інцидентом рух був утруднений в обох напрямках, а на місці працювали усі відповідні служби.

Водіїв попросили з розумінням поставитися до тимчасових труднощів та заздалегідь планувати свої маршрути з огляду на погодну та дорожню обстановку.

У зв'язку з високою температурою повітря на українських дорогах вводять обмеження щодо руху важкого та габаритного транспорту, тому водіям необхідно відстежувати ситуацію на тих чи інших маршрутах.

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Тим часом в Україну йде аномальна спека і цього тижня стовпчики термометрів піднімуться до +39 градусів. З 5 серпня спека із західних регіонів пошириться по всій країні. Синоптики зазначають, що опадів не передбачається, а на спад спека піде лише до кінця тижня.

Нагадаємо, наприкінці червня через спеку на Варшавській трасі піднялися бетонні плити.

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