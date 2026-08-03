Из-за жары на трассе из Киева "поплыло" дорожное покрытие (видео)

Высокая температура воздуха в Украине сказывается на качестве дорожного покрытия, что может нести угрозу для участников движения.

Накануне вечером на 125 км автодороги М-07 Киев – Ковель – Ягодин, вблизи села Иосифовка в Коростенском районе, из-за высокой температуры воздуха произошло деформирование и поднятие дорожного покрытия. Соответствующие кадры опубликовала патрульная полиция Житомирской области.

В связи с инцидентом движение было затруднено в обоих направлениях, а на месте работали все соответствующие службы.

Водителей попросили с пониманием отнестись к временным трудностям и заранее планировать свои маршруты, учитывая погодную и дорожную обстановку.

В связи с высокой температурой воздуха на украинских дорогах вводят ограничения по движению тяжелого и габаритного транспорта, поэтому водителям необходимо отслеживать ситуацию на те хили иных маршрутах.

Відео дня

Тем временем в Украину идет аномальная жара, и на этой неделе столбики термометров поднимутся до +39 градусов. С 5 августа зной с западных регионов распространится по всей Украине. Синоптики отмечают, что осадков не предвидится, а на спад жара пойдет только к концу недели.

Напомним, в конце июня из-за жары на Варшавской трассе поднялись бетонные плиты.

Также сообщалось, сколько денег нужно на ремонт дорог в Украине.